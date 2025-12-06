Coahuila destaca entre los estados con mayor egreso universitario

Los datos más recientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) muestran diferencias significativas entre las entidades del país en el porcentaje de estudiantes que concluyen estudios superiores. En ese panorama, Coahuila aparece entre los estados con mayor proporción de egresados de licenciatura, ubicándose en un segmento reducido con indicadores por arriba del 40%.

De acuerdo con las cifras oficiales, de cada 100 personas que iniciaron la primaria en 2007, solo 32 concluyeron estudios superiores en el ciclo escolar 2023-2024. Este número refleja la disminución progresiva en la continuidad educativa a lo largo de los diferentes niveles, particularmente entre la secundaria, el ingreso al bachillerato y la finalización de este último.

Aunque el promedio nacional ofrece una referencia general, las diferencias entre estados son amplias. La Ciudad de México registra 67 egresados por cada 100 estudiantes, el porcentaje más alto. En contraste, Oaxaca muestra la cifra más baja con 14 por cada 100. Estas variaciones representan una brecha superior a los 50 puntos porcentuales.

Dentro del grupo con mejores resultados se encuentran Coahuila, Sinaloa, Querétaro, Nuevo León, Colima, Aguascalientes y la propia CDMX, con porcentajes que van de 44% a 51%. En el lado opuesto se ubican Michoacán, Veracruz, Guerrero y Chiapas, además de Oaxaca, con cifras iguales o inferiores al 23%.

El resto de las entidades —20 en total— registra niveles de egreso que oscilan entre 26% y 40%. Estas variaciones reflejan condiciones distintas en cada región, tanto en el acceso como en la permanencia educativa.

El análisis también señala que aún no se cuenta con información suficiente sobre cuántas personas optan por alternativas técnicas no universitarias, ni sobre el acceso a opciones formativas vinculadas con los sectores productivos. Aun así, las cifras disponibles permiten observar cómo el lugar donde se desarrolla la trayectoria escolar influye en la probabilidad de concluir estudios superiores.

En conjunto, los datos muestran que la distribución del egreso universitario en México es heterogénea, con diferencias marcadas entre entidades, y permiten distinguir los avances y retos educativos según la región del país.

(Con información de El Universal)