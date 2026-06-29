Torreón: lanzan campaña preventiva para garantizar seguridad vial en vacaciones

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    Torreón: lanzan campaña preventiva para garantizar seguridad vial en vacaciones
    Marta Rodríguez Romero llamó a respetar el reglamento de tránsito y evitar distracciones al volante para prevenir accidentes durante la temporada vacacional. SANDRA GÓMEZ

El Centro de Justicia Municipal de Torreón lanzó una campaña de concientización para prevenir accidentes viales durante el periodo vacacional mediante el fomento de una conducción responsable

TORREÓN, COAH.– Con el objetivo de reducir la incidencia de accidentes durante la próxima temporada vacacional, el Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón inició una estrategia de concientización digital.

La campaña insta a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas críticas, tales como respetar los límites de velocidad, prescindir del uso del celular al conducir y, fundamentalmente, evitar el consumo de sustancias que alteren la capacidad de manejo.

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Marta Rodríguez Romero, directora del organismo, destacó que el mensaje se dirige principalmente a los sectores jóvenes, segmento identificado con mayor vulnerabilidad en percances viales.

“Apelamos a la conciencia ciudadana; la seguridad vial es una responsabilidad compartida donde la atención constante al volante resulta vital para salvar vidas”, puntualizó la directora.

Esta labor preventiva complementa los operativos de vigilancia implementados por la Administración Municipal para este periodo de asueto.

Según los datos del CJM, la mayoría de los siniestros son consecuencia de distracciones, el desacato a la señalética y la ingesta de alcohol, problemáticas que, asegura Rodríguez Romero, pueden reducirse mediante una cultura de conducción responsable.

La funcionaria concluyó invitando a la población a priorizar el uso de conductores designados o servicios de transporte privado en caso de ingesta de alcohol.

Asimismo, exhortó a los automovilistas a seguir estrictamente el reglamento de tránsito, garantizando así traslados seguros para las familias torreonenses durante estas vacaciones.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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