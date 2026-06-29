Torreón: lanzan campaña preventiva para garantizar seguridad vial en vacaciones

La campaña insta a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas críticas, tales como respetar los límites de velocidad, prescindir del uso del celular al conducir y, fundamentalmente, evitar el consumo de sustancias que alteren la capacidad de manejo.

TORREÓN, COAH.– Con el objetivo de reducir la incidencia de accidentes durante la próxima temporada vacacional, el Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón inició una estrategia de concientización digital.

Marta Rodríguez Romero, directora del organismo, destacó que el mensaje se dirige principalmente a los sectores jóvenes, segmento identificado con mayor vulnerabilidad en percances viales.

“Apelamos a la conciencia ciudadana; la seguridad vial es una responsabilidad compartida donde la atención constante al volante resulta vital para salvar vidas”, puntualizó la directora.

Esta labor preventiva complementa los operativos de vigilancia implementados por la Administración Municipal para este periodo de asueto.

Según los datos del CJM, la mayoría de los siniestros son consecuencia de distracciones, el desacato a la señalética y la ingesta de alcohol, problemáticas que, asegura Rodríguez Romero, pueden reducirse mediante una cultura de conducción responsable.

La funcionaria concluyó invitando a la población a priorizar el uso de conductores designados o servicios de transporte privado en caso de ingesta de alcohol.

Asimismo, exhortó a los automovilistas a seguir estrictamente el reglamento de tránsito, garantizando así traslados seguros para las familias torreonenses durante estas vacaciones.