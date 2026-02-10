Torreón: llevan a bañar a perrito Husky y lo dejan abandonado en la veterinaria

Torreón
/ 10 febrero 2026
    El perro Husky permanece bajo resguardo del personal de la veterinaria, luego de que su dueño no regresara por él tras un servicio de baño. FOTO: REDES SOCIALES

Personal del lugar pide apoyo ciudadano para localizar al responsable y recuerda que el abandono de animales es un delito

TORREÓN, COAH.- Un caso de presunto abandono animal ha generado indignación en Torreón, Coahuila, luego de que un hombre dejara a su perro de raza Husky en una veterinaria y jamás regresara por él. Los hechos ocurrieron el pasado martes 3 de febrero, cuando el individuo llevó al canino para un servicio de baño y posteriormente se retiró del lugar.

De acuerdo con el personal del establecimiento, el hombre, identificado como Carlos “N”, proporcionó un número telefónico falso como contacto, lo que impidió cualquier comunicación posterior. Con el paso de las horas y ante la ausencia del propietario, los trabajadores confirmaron que el perro había sido abandonado.

La situación ha causado preocupación entre los empleados, quienes señalaron que el animal se encuentra en buen estado de salud, pero necesita un hogar responsable y atención permanente. Por ello, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero del dueño y que asuma su responsabilidad legal y moral.

El establecimiento difundió un llamado público para recabar información que ayude a identificar o localizar al presunto responsable, poniendo a disposición el número 871 162 7575 para recibir mensajes de manera anónima.

Además, recordaron que el abandono de mascotas está tipificado como delito y reiteraron que este tipo de conductas no deben normalizarse, al tratarse de actos que vulneran el bienestar de los animales.

