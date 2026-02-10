Torreón: llevan a bañar a perrito Husky y lo dejan abandonado en la veterinaria

TORREÓN, COAH.- Un caso de presunto abandono animal ha generado indignación en Torreón, Coahuila, luego de que un hombre dejara a su perro de raza Husky en una veterinaria y jamás regresara por él. Los hechos ocurrieron el pasado martes 3 de febrero, cuando el individuo llevó al canino para un servicio de baño y posteriormente se retiró del lugar.

TE PUEDE INTERESAR: AHMSA denuncia por despojo a exobrero que mantiene bloqueos en accesos de la siderúrgica

De acuerdo con el personal del establecimiento, el hombre, identificado como Carlos “N”, proporcionó un número telefónico falso como contacto, lo que impidió cualquier comunicación posterior. Con el paso de las horas y ante la ausencia del propietario, los trabajadores confirmaron que el perro había sido abandonado.