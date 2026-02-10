AHMSA denuncia por despojo a exobrero que mantiene bloqueos en accesos de la siderúrgica

MONCLOVA, COAH.- Fue Altos Hornos de México (AHMSA) quien presentó la denuncia en contra de Ervey Valenzuela, ex obrero de la acerera, por el presunto delito de despojo derivado de los bloqueos que se mantienen en los accesos de la siderúrgica, confirmó el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Medina.

En entrevista, el funcionario explicó que la querella fue interpuesta la semana anterior por un abogado que se acreditó como representante legal de AHMSA, autorizado por el síndico de quiebra, quien actualmente se encuentra al frente de la empresa como parte del proceso de concurso mercantil que enfrenta la siderúrgica.

“El abogado de AHMSA presentó una denuncia en contra de un obrero. Él se acreditó como representante legal por una responsabilidad institucional; no se manejan nombres”, puntualizó Medina.

El delegado aclaró que, aunque la denuncia fue presentada por el delito de despojo, a su consideración personal y de manera preliminar, los hechos no encuadrarían en ese tipo penal, sino que se trataría más bien de una obstrucción en una de las puertas de acceso, situación que podría estar relacionada con un tema de vialidad o tránsito.

“Que se reciba una denuncia no quiere decir que vaya a proceder. Se está integrando la carpeta de investigación, el Ministerio Público está realizando las diligencias necesarias para clasificar el delito y determinar si efectivamente se configura o si se debe reorientar”, explicó.

Sobre la manifestación realizada recientemente en apoyo al ex obrero por parte de otros trabajadores, Medina señaló que no sostuvo un acercamiento directo, ya que se encontraba en un evento con el Ejército Mexicano; no obstante, indicó que la coordinadora de Ministerios Públicos y personal de la Fiscalía atendieron a los manifestantes, así como a un abogado que se ostentó como representante del imputado.

“Se les informó que los asuntos se atienden en estricto apego a derecho y que las manifestaciones no influyen en los procesos legales”, sostuvo.

Miguel Ángel Medina confirmó que la audiencia de Ervey Valenzuela está programada para el próximo 12 de febrero y reiteró que el caso continúa en etapa de investigación, por lo que las circunstancias podrían modificarse conforme se recaben testimonios y se realicen inspecciones físicas.

“Una cosa es lo que señala el aparente afectado y otra lo que nosotros verificamos. Por eso es importante ser prudentes cuando los expedientes están en integración”, concluyó.