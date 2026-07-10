Torreón mantiene operativo preventivo ante lluvias y viento

TORREÓN, COAH.- Ante la posibilidad de lluvias y rachas de viento en la región Laguna este sábado, Protección Civil y Bomberos de Torreón mantiene activo el operativo preventivo para atender encharcamientos, obstrucciones en el drenaje y otros riesgos derivados de las condiciones meteorológicas. Aunque el pronóstico contempla acumulados de lluvia mínimos, el director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que las corporaciones municipales permanecen en alerta ante cualquier variación y cuentan con capacidad para desplegar personal y equipo de manera inmediata.

El funcionario recomendó asegurar láminas, macetas, anuncios y otros objetos que puedan ser arrastrados por el viento, además de sacar la basura únicamente en los horarios establecidos para evitar que los residuos lleguen al sistema de drenaje y provoquen taponamientos. “El objetivo es prevenir inundaciones, detectar taponamientos y garantizar el correcto desalojo pluvial durante la temporada de lluvias, salvaguardando la integridad y el patrimonio de las familias torreonenses”, externó el funcionario. También exhortó a los automovilistas a reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar circular por zonas inundadas, arroyos o corrientes de agua.

Como parte de las acciones permanentes, personal municipal realiza recorridos de revisión, limpieza y monitoreo en canales de riego, pozos y cárcamos de diferentes sectores de la ciudad. Estas labores permiten detectar obstrucciones, prevenir inundaciones y garantizar el desalojo del agua durante la temporada de lluvias, además de coordinar trabajos de mantenimiento en los puntos donde se identifiquen riesgos.

Protección Civil de Torreón recordó que cualquier emergencia puede reportarse al 911 o directamente al teléfono 871 712 00 66.

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