Torreón: Más de 5 mil 600 niños aprenden educación vial en la Bici Escuelita
El programa de Movilidad Urbana operó durante 2025 en el Paseo Colón, con actividades prácticas para fomentar una cultura vial responsable desde la infancia
TORREÓN, COAH.- Más de 5 mil 600 niñas y niños participaron este 2025 en la “Bici Escuelita”, un programa impulsado por la Dirección General de Movilidad Urbana de Torreón para fomentar una cultura vial responsable desde la infancia, a través de actividades lúdicas y formativas en el Paseo Colón.
De acuerdo con la dependencia municipal, durante el año participaron 5 mil 607 menores en el módulo instalado en este espacio recreativo, donde se implementó un circuito diseñado para la enseñanza práctica de normas de tránsito, señalización vial y conductas seguras en la vía pública.
El director general de Movilidad Urbana, Luis Morales Cortés, explicó que la Bici Escuelita permite que niñas y niños aprendan de manera dinámica y aplicada, reforzando conocimientos fundamentales para la convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas.
Señaló que las actividades son coordinadas por personal capacitado y cuentan con contenidos adaptados a las distintas edades, lo que facilita el aprendizaje progresivo y el desarrollo de habilidades básicas para una movilidad segura.
Además de la formación práctica, el programa promueve valores como el respeto, la responsabilidad y la empatía en el uso del espacio público, con el objetivo de fortalecer una movilidad más ordenada y consciente.
Morales Cortés destacó que madres, padres y tutores acompañan a los menores durante las actividades, lo que permite reforzar en el entorno familiar los aprendizajes adquiridos y generar un impacto positivo que trasciende el Paseo Colón.
Indicó que esta iniciativa, impulsada por la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, busca consolidar una cultura vial desde edades tempranas, reconociendo que las niñas y los niños pueden convertirse en promotores de buenas prácticas dentro de sus familias.
El programa se enmarca en la política municipal de movilidad urbana sostenible, al fomentar el uso responsable de medios de transporte no motorizados, como la bicicleta, y el respeto por el espacio público.
Con acciones como la Bici Escuelita, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la educación vial y la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas, avanzando hacia una ciudad más segura y ordenada.