Torreón: Más de 5 mil 600 niños aprenden educación vial en la Bici Escuelita

TORREÓN, COAH.- Más de 5 mil 600 niñas y niños participaron este 2025 en la “Bici Escuelita”, un programa impulsado por la Dirección General de Movilidad Urbana de Torreón para fomentar una cultura vial responsable desde la infancia, a través de actividades lúdicas y formativas en el Paseo Colón.

De acuerdo con la dependencia municipal, durante el año participaron 5 mil 607 menores en el módulo instalado en este espacio recreativo, donde se implementó un circuito diseñado para la enseñanza práctica de normas de tránsito, señalización vial y conductas seguras en la vía pública.

El director general de Movilidad Urbana, Luis Morales Cortés, explicó que la Bici Escuelita permite que niñas y niños aprendan de manera dinámica y aplicada, reforzando conocimientos fundamentales para la convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas.

Señaló que las actividades son coordinadas por personal capacitado y cuentan con contenidos adaptados a las distintas edades, lo que facilita el aprendizaje progresivo y el desarrollo de habilidades básicas para una movilidad segura.