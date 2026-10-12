Torreón: Miguel Riquelme reconoce labor del Ejército en emergencias y destaca

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    Torreón: Miguel Riquelme reconoce labor del Ejército en emergencias y destaca
    Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció la labor humanitaria del Ejército Mexicano y su participación en la atención de contingencias. SANDRA GÓMEZ

Torreón destaca labor del Ejército Mexicano en emergencias y seguridad por aniversario del Plan DN-III-E

TORREÓN, COAH.- A seis décadas de la creación del Plan DN-III-E, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, reconoció la labor humanitaria del Ejército Mexicano y destacó que la coordinación con las Fuerzas Armadas ha sido determinante tanto para atender situaciones de emergencia como para consolidar las condiciones de seguridad que actualmente prevalecen en el municipio y la región lagunera.

El pronunciamiento se dio durante la ceremonia cívico-militar de izamiento de bandera conmemorativa por el 60 aniversario de este programa de auxilio a la población civil, encabezada por el general de División de Estado Mayor Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar.

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$!Autoridades civiles y militares conmemoraron en Torreón el 60 aniversario del Plan DN-III-E, programa de auxilio a la población ante desastres y emergencias.
Autoridades civiles y militares conmemoraron en Torreón el 60 aniversario del Plan DN-III-E, programa de auxilio a la población ante desastres y emergencias. SANDRA GÓMEZ

Ante autoridades militares y civiles, el presidente municipal expresó el reconocimiento de los torreonenses a las mujeres y hombres que, durante seis décadas, han intervenido en desastres naturales y otras contingencias, muchas veces poniendo en riesgo su propia integridad para proteger la vida de quienes enfrentan situaciones de adversidad.

Riquelme Solís subrayó que la participación del Ejército Mexicano representa mucho más que una respuesta operativa ante las emergencias, pues constituye una muestra permanente de solidaridad, disciplina y compromiso con la sociedad.

“Hoy rendimos homenaje a las mujeres y hombres militares quienes han estado presentes cuando la adversidad ha puesto a prueba a nuestras comunidades, brindando auxilio, esperanza y tranquilidad a quienes más lo necesitan”, manifestó.

$!El alcalde destacó la coordinación entre las instituciones de seguridad como un factor para mantener la estabilidad en Torreón y la región lagunera.
El alcalde destacó la coordinación entre las instituciones de seguridad como un factor para mantener la estabilidad en Torreón y la región lagunera. SANDRA GÓMEZ

El edil aprovechó la conmemoración para destacar el papel que han desempeñado las instituciones militares en la recuperación de la seguridad de La Laguna, una región que años atrás enfrentó graves episodios de violencia y que, mediante el trabajo coordinado de las autoridades, logró recuperar condiciones de estabilidad.

Señaló que la experiencia vivida en Torreón demuestra la importancia de mantener una colaboración estrecha entre los distintos órdenes de gobierno y las corporaciones de seguridad, particularmente cuando se trata de preservar la tranquilidad de las familias.

En ese contexto, sostuvo que la coordinación institucional ha permitido fortalecer el orden público, recuperar la confianza ciudadana y generar un entorno favorable para el crecimiento económico y la llegada de nuevas inversiones.

“En La Laguna conocemos de primera mano las consecuencias que genera la violencia cuando intenta abrirse paso, y sabemos cuánto cuesta recuperar tranquilidad y reconstruir la confianza”, expresó el alcalde, al insistir en que la participación conjunta de las instituciones ha sido fundamental para mantener la paz.

Respecto al Plan DN-III-E, destacó que durante sus 60 años de operación se ha convertido en uno de los principales mecanismos de respuesta del Ejército Mexicano para atender a comunidades afectadas por huracanes, inundaciones, incendios forestales, sismos y otros fenómenos naturales.

Recordó que su aplicación comprende labores de búsqueda y rescate, evacuación de personas en riesgo, atención médica, habilitación de albergues, distribución de víveres y ayuda humanitaria, además del acompañamiento a las familias damnificadas durante los procesos de recuperación.

El presidente municipal resaltó especialmente el sacrificio de los elementos militares que deben separarse de sus familias para acudir al auxilio de otras, por lo que extendió su reconocimiento al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Armada de México.

Asimismo, reiteró que su administración mantendrá una estrecha colaboración con las autoridades federales y estatales, bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para dar continuidad a las estrategias que han permitido fortalecer la seguridad y el desarrollo de Coahuila.

Riquelme Solís afirmó que Torreón se encuentra actualmente entre las cinco ciudades más seguras del país, condición que, aseguró, también ha contribuido a mejorar su competitividad y atractivo para la inversión.

Sostuvo que estos resultados obligan a mantener el trabajo conjunto entre instituciones, con el propósito de preservar la estabilidad y ampliar las oportunidades de bienestar para la población.

$!A 60 años del Plan DN-III-E, Torreón reconoce al Ejército por su apoyo ante desastres y contingencias.
A 60 años del Plan DN-III-E, Torreón reconoce al Ejército por su apoyo ante desastres y contingencias. SANDRA GÓMEZ

A la ceremonia asistieron también el general de brigada de Estado Mayor Jorge González Gálvez, comandante de la Sexta Zona Militar; el general de brigada de la Guardia Nacional Julio César Moreno Mijangos, comandante de la Cuarta Coordinación Territorial; y el general brigadier Francisco Acuña Díaz, comandante de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Coahuila.

También estuvieron presentes el general brigadier de Estado Mayor Omar León Arroyo, comandante del Mando Especial de La Laguna; el general de Grupo Piloto Aviador Federico Macías Salazar, comandante de la Sexta Zona Aérea Militar; la diputada federal Verónica Martínez García; el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, y el primer regidor, Luis Jorge Cuerda Serna.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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