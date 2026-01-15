Torreón: Miles de taparroscas colapsan drenaje en la colonia Las Torres
Simas Torreón retira un enorme tapón de basura que obstruía una línea sanitaria y ponía en riesgo a viviendas cercanas
TORREÓN, COAH.- Personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón retiró miles de taparroscas y desechos sólidos de una alcantarilla ubicada en el cruce del bulevar Las Torres y la avenida Allende, luego de detectar una fuerte obstrucción en la red sanitaria de la colonia Las Torres.
El taponamiento fue localizado durante labores rutinarias de limpieza y desazolve, como parte de los protocolos de inspección que el organismo operador realiza para prevenir emergencias sanitarias y garantizar la continuidad del servicio de drenaje.
De acuerdo con Simas, la acumulación de objetos ajenos al sistema formó un tapón considerable que impedía el flujo normal de las aguas residuales, por lo que fue necesario utilizar un camión Vactor para sondear la línea general y retirar completamente las taparroscas y otros residuos.
Gracias a la intervención oportuna, se logró evitar posibles inundaciones y daños en viviendas cercanas, lo que permitió restablecer el funcionamiento adecuado del drenaje en este sector de la ciudad.
El organismo reiteró el llamado a la ciudadanía a no utilizar el sistema de alcantarillado como basurero, ya que estas prácticas generan bloqueos que derivan en brotes de aguas negras, afectaciones a la salud pública y mayores costos de mantenimiento para la infraestructura urbana.
Asimismo, se exhortó a no tirar basura en la vía pública, ya que gran parte de estos residuos termina en las tuberías sanitarias. Simas subrayó que la colaboración ciudadana es fundamental para conservar en buen estado los servicios básicos y proteger la calidad de vida de las familias torreonenses.