Torreón: Miles de taparroscas colapsan drenaje en la colonia Las Torres

TORREÓN, COAH.- Personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón retiró miles de taparroscas y desechos sólidos de una alcantarilla ubicada en el cruce del bulevar Las Torres y la avenida Allende, luego de detectar una fuerte obstrucción en la red sanitaria de la colonia Las Torres.

El taponamiento fue localizado durante labores rutinarias de limpieza y desazolve, como parte de los protocolos de inspección que el organismo operador realiza para prevenir emergencias sanitarias y garantizar la continuidad del servicio de drenaje.

TE PUEDE INTERESAR: Lanzan en Coahuila convocatoria Posible 2026 para impulsar el emprendimiento

De acuerdo con Simas, la acumulación de objetos ajenos al sistema formó un tapón considerable que impedía el flujo normal de las aguas residuales, por lo que fue necesario utilizar un camión Vactor para sondear la línea general y retirar completamente las taparroscas y otros residuos.