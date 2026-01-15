Torreón: Miles de taparroscas colapsan drenaje en la colonia Las Torres

Torreón
/ 15 enero 2026
    Torreón: Miles de taparroscas colapsan drenaje en la colonia Las Torres
    Personal de SIMAS utilizó un camión Vactor para retirar miles de taparroscas que bloqueaban el drenaje. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Simas Torreón retira un enorme tapón de basura que obstruía una línea sanitaria y ponía en riesgo a viviendas cercanas

TORREÓN, COAH.- Personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón retiró miles de taparroscas y desechos sólidos de una alcantarilla ubicada en el cruce del bulevar Las Torres y la avenida Allende, luego de detectar una fuerte obstrucción en la red sanitaria de la colonia Las Torres.

El taponamiento fue localizado durante labores rutinarias de limpieza y desazolve, como parte de los protocolos de inspección que el organismo operador realiza para prevenir emergencias sanitarias y garantizar la continuidad del servicio de drenaje.

TE PUEDE INTERESAR: Lanzan en Coahuila convocatoria Posible 2026 para impulsar el emprendimiento

De acuerdo con Simas, la acumulación de objetos ajenos al sistema formó un tapón considerable que impedía el flujo normal de las aguas residuales, por lo que fue necesario utilizar un camión Vactor para sondear la línea general y retirar completamente las taparroscas y otros residuos.

$!Lanzar tapas a la vía pública se convierte en todo un problema.
Lanzar tapas a la vía pública se convierte en todo un problema. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Gracias a la intervención oportuna, se logró evitar posibles inundaciones y daños en viviendas cercanas, lo que permitió restablecer el funcionamiento adecuado del drenaje en este sector de la ciudad.

El organismo reiteró el llamado a la ciudadanía a no utilizar el sistema de alcantarillado como basurero, ya que estas prácticas generan bloqueos que derivan en brotes de aguas negras, afectaciones a la salud pública y mayores costos de mantenimiento para la infraestructura urbana.

Asimismo, se exhortó a no tirar basura en la vía pública, ya que gran parte de estos residuos termina en las tuberías sanitarias. Simas subrayó que la colaboración ciudadana es fundamental para conservar en buen estado los servicios básicos y proteger la calidad de vida de las familias torreonenses.

Temas


Drenaje
Servicios Públicos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia
Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia

Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia
Adán Augusto, nutriéndose

Adán Augusto, nutriéndose
true

4T: Hay fracturas en el régimen
true

POLITICÓN: Fabricando delitos, así es como intenta amordazar a VANGUARDIA
El menor fue diagnosticado con hidronefrosis en el Hospital Materno Infantil desde diciembre pasado.

Madre de familia de Saltillo solicita apoyo para costear estudios médicos de su hijo de 9 años
El adulto mayor fue atendido por las autoridades.

Localizan con vida a campesino extraviado en General Cepeda

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista