Torreón: Movilidad Urbana impulsa salud mental para prevenir accidentes

Con el objetivo de reducir accidentes y fortalecer la seguridad vial de los motociclistas, la Dirección General de Movilidad Urbana impulsa una estrategia integral que pone especial atención en la salud mental de los conductores, al considerar que el manejo de las emociones influye directamente en la forma de conducir.

Estas acciones, promovidas por el alcalde Román Alberto Cepeda González a través de dicha dependencia, buscan consolidar una movilidad más humana e incluyente, al atender factores emocionales que impactan en la conducta vial y que, de no manejarse adecuadamente, pueden derivar en accidentes.

Para este 2026, la Unidad de Salud Mental de Movilidad Urbana tiene programadas diversas actividades enfocadas en el bienestar emocional de los conductores, principalmente motociclistas, con el fin de que emociones como el enojo, la frustración o la tristeza no afecten su concentración ni su destreza al manejar, ya que esto representa un riesgo tanto para ellos como para otros automovilistas y peatones.