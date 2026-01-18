Torreón: Movilidad Urbana impulsa salud mental para prevenir accidentes
Para 2026 habrá acciones enfocadas en el bienestar emocional de conductores
Con el objetivo de reducir accidentes y fortalecer la seguridad vial de los motociclistas, la Dirección General de Movilidad Urbana impulsa una estrategia integral que pone especial atención en la salud mental de los conductores, al considerar que el manejo de las emociones influye directamente en la forma de conducir.
Estas acciones, promovidas por el alcalde Román Alberto Cepeda González a través de dicha dependencia, buscan consolidar una movilidad más humana e incluyente, al atender factores emocionales que impactan en la conducta vial y que, de no manejarse adecuadamente, pueden derivar en accidentes.
Para este 2026, la Unidad de Salud Mental de Movilidad Urbana tiene programadas diversas actividades enfocadas en el bienestar emocional de los conductores, principalmente motociclistas, con el fin de que emociones como el enojo, la frustración o la tristeza no afecten su concentración ni su destreza al manejar, ya que esto representa un riesgo tanto para ellos como para otros automovilistas y peatones.
El director general de la dependencia, Luis Morales Cortés, explicó que esta iniciativa comenzó en noviembre de 2025 y que hasta el momento se ha brindado atención a nueve motociclistas. Añadió que el programa continuará este año con sesiones de acompañamiento en las que se abordan temas como el manejo de emociones, el control del estrés y otros factores que influyen en la toma de decisiones al conducir. “Esto contribuye a una conducción más consciente, responsable y segura”, señaló.
El funcionario destacó que, siguiendo los lineamientos del gobierno municipal, el programa también se ha fortalecido en materia de inclusión, al incorporar un servicio especializado para personas con discapacidad auditiva.
Detalló que anteriormente se realizaron capacitaciones dirigidas a grupos de motociclistas que cuentan con integrantes con discapacidad auditiva, por lo que ahora se dispone de personal capacitado en lenguaje de señas para brindar atención adecuada.
Finalmente, Morales Cortés consideró que este conocimiento podría replicarse entre agentes de tránsito y personal de peritos terrestres, a fin de ofrecer una mejor atención en caso de que se requiera.
La Administración Municipal reiteró su compromiso de impulsar políticas públicas que fomenten una movilidad más segura, incluyente y orientada al bienestar integral de la población.