Monclova: Entre rezos y horno, monjas dominicas elaboran Roscas de Reyes

MONCLOVA, COAH.- Entre rezos, silencios y el aroma del pan recién horneado, las monjas dominicas de Monclova mantienen viva la tradición de la Rosca de Reyes, una labor que combina fe, trabajo artesanal y servicio comunitario.

Desde temprana hora, en el convento, las religiosas se organizan para elaborar este pan simbólico que llegará a las mesas de decenas de familias de la región.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Manolo Jiménez condena al régimen de Maduro y expresa respaldo al pueblo venezolano

La elaboración de la rosca no es solo un acto culinario, sino una expresión espiritual. Su forma circular representa la corona de los Reyes Magos y, al mismo tiempo, el amor infinito de Dios, sin principio ni fin.

La fruta cristalizada que la decora simboliza las joyas reales, mientras que los pequeños muñecos ocultos en su interior recuerdan el pasaje bíblico en el que el Niño Jesús fue escondido para protegerlo.