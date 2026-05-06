Realizan simulacro de incendio en el C4 de la Región Centro; destacan respuesta de cinco minutos

MONCLOVA, COAH.- Un simulacro de incendio se llevó a cabo en las instalaciones del C4 de la Región Centro, con la participación de diversas corporaciones de emergencia y seguridad, logrando un tiempo de respuesta aproximado de cinco minutos. Durante el ejercicio se simuló un conato de incendio con dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil de Monclova. Para la atención de los afectados se asignó una ambulancia a cada uno. En el operativo también participó personal de Seguridad Pública, encargado de abanderar y agilizar el paso de las unidades de emergencia en distintos cruces viales.

El director de Protección Civil de Monclova, Pedro Alvarado, informó que este tipo de simulacros son de gran relevancia, debido a que en el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), se concentra la coordinación operativa de corporaciones como la Policía Estatal, Bomberos y Protección Civil de Monclova y Frontera. Destacó que la coordinación entre dependencias ha permitido reducir de manera significativa los tiempos de respuesta en este tipo de situaciones, manteniéndose en un promedio de cinco minutos en los distintos ejercicios realizados hasta el momento.

Asimismo, señaló que la cultura de prevención entre la ciudadanía ha mostrado avances, ya que existe mayor conciencia sobre cómo actuar ante el paso de unidades de emergencia; sin embargo, reconoció que aún hay aspectos por mejorar, principalmente en el comportamiento de algunos automovilistas. Finalmente, informó que hasta ahora se han desarrollado seis simulacros y aún restan tres más, los cuales se llevarán a cabo en distintos puntos, como centros comerciales, oficinas del SAT y planteles educativos, además de ejercicios internos que también serán evaluados para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

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