Torreón: Patrulla estatal impacta auto particular, afectado afirma que tenía luz verde

TORREÓN, COAH.- Un aparatoso choque entre una patrulla de la Policía Estatal y un vehículo Volkswagen Vento color arena dejó como saldo tres elementos lesionados y cuantiosos daños materiales, durante la madrugada de este sábado en calles del centro de Torreón.

El accidente ocurrió alrededor de la 01:00 horas, cuando la unidad oficial circulaba por la calle Mariano López Ortiz con dirección al sur. Al llegar al cruce con la avenida Abasolo, la patrulla impactó a un automóvil sedán conducido por Eduardo García, de 23 años de edad.

TE PUEDE INTERESAR: San Pedro: libre responsable de la techumbre escolar que se derrumbó y mató a alumno

De acuerdo con la declaración del joven ante peritos del Tribunal de Justicia Municipal, él avanzaba de poniente a oriente con luz verde del semáforo. Señaló que, al cruzar la calle 12, la unidad policial se atravesó repentinamente en su trayectoria, provocando el fuerte impacto.