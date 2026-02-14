Torreón: Patrulla estatal impacta auto particular, afectado afirma que tenía luz verde

Torreón
/ 14 febrero 2026
    Los uniformados fueron trasladados para su valoración médica. CORTESÍA

Accidente ocurrió durante la madrugada y dejó tres policías lesionados, juez calificador determinará quién tuvo la preferencia de paso

TORREÓN, COAH.- Un aparatoso choque entre una patrulla de la Policía Estatal y un vehículo Volkswagen Vento color arena dejó como saldo tres elementos lesionados y cuantiosos daños materiales, durante la madrugada de este sábado en calles del centro de Torreón.

El accidente ocurrió alrededor de la 01:00 horas, cuando la unidad oficial circulaba por la calle Mariano López Ortiz con dirección al sur. Al llegar al cruce con la avenida Abasolo, la patrulla impactó a un automóvil sedán conducido por Eduardo García, de 23 años de edad.

De acuerdo con la declaración del joven ante peritos del Tribunal de Justicia Municipal, él avanzaba de poniente a oriente con luz verde del semáforo. Señaló que, al cruzar la calle 12, la unidad policial se atravesó repentinamente en su trayectoria, provocando el fuerte impacto.

$!La patrulla terminó con afectaciones en la parte frontal.
La patrulla terminó con afectaciones en la parte frontal. CORTESÍA

Tras la colisión, ambas unidades fueron proyectadas varios metros, resultando lesionados tres elementos de la Policía Estatal, quienes recibieron atención médica.

El conductor del Vento reiteró que tenía preferencia de paso, por lo que será el juez calificador del Centro de Justicia Municipal quien determine la responsabilidad, una vez recabadas las versiones oficiales y los peritajes correspondientes.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

