Torreón: Patrulla estatal impacta auto particular, afectado afirma que tenía luz verde
Accidente ocurrió durante la madrugada y dejó tres policías lesionados, juez calificador determinará quién tuvo la preferencia de paso
TORREÓN, COAH.- Un aparatoso choque entre una patrulla de la Policía Estatal y un vehículo Volkswagen Vento color arena dejó como saldo tres elementos lesionados y cuantiosos daños materiales, durante la madrugada de este sábado en calles del centro de Torreón.
El accidente ocurrió alrededor de la 01:00 horas, cuando la unidad oficial circulaba por la calle Mariano López Ortiz con dirección al sur. Al llegar al cruce con la avenida Abasolo, la patrulla impactó a un automóvil sedán conducido por Eduardo García, de 23 años de edad.
De acuerdo con la declaración del joven ante peritos del Tribunal de Justicia Municipal, él avanzaba de poniente a oriente con luz verde del semáforo. Señaló que, al cruzar la calle 12, la unidad policial se atravesó repentinamente en su trayectoria, provocando el fuerte impacto.
Tras la colisión, ambas unidades fueron proyectadas varios metros, resultando lesionados tres elementos de la Policía Estatal, quienes recibieron atención médica.
El conductor del Vento reiteró que tenía preferencia de paso, por lo que será el juez calificador del Centro de Justicia Municipal quien determine la responsabilidad, una vez recabadas las versiones oficiales y los peritajes correspondientes.