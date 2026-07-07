Torreón prepara nuevo modelo de transporte público; Miguel Riquelme anuncia modernización del sistema

El presidente municipal reconoció que existe urgencia por avanzar en este tema; sin embargo, señaló que antes de tomar decisiones definitivas es necesario analizar cuáles aspectos del servicio funcionan adecuadamente y cuáles requieren un cambio de fondo para responder a las necesidades actuales de los usuarios.

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que Torreón se encuentra cerca de concretar un proyecto integral para la modernización del transporte público, cuyo contenido será presentado próximamente con el propósito de que la ciudadanía conozca con claridad el rumbo que seguirá el sistema de movilidad urbana.

“Llevo prisa, pero también es conveniente observar qué se está haciendo bien y a qué se le tiene que dar un giro, de acuerdo con el destino que requieren los torreonenses”, expresó.

Riquelme Solís recordó que, desde su primera administración municipal y posteriormente durante su gestión como gobernador de Coahuila, existió disposición por parte de los concesionarios para alcanzar acuerdos que permitieran transformar el transporte público.

Explicó que cuando las negociaciones se encontraban en una etapa avanzada llegó la pandemia de COVID-19, situación que provocó una caída considerable en la cantidad de pasajeros y una recuperación paulatina de las actividades relacionadas con el sector.

Indicó que al concluir aquel periodo apenas se había alcanzado alrededor del 60 por ciento de recuperación en el número de usuarios, circunstancia que dificultó impulsar inversiones, renovar unidades o modificar de manera profunda el modelo de operación.

El alcalde sostuvo que no pretende entrar en controversias por la cancelación del proyecto original del Metrobús o Bus Laguna. No obstante, reconoció que, pese al paso de distintas administraciones, la modernización del transporte público no ha podido consolidarse.

“No estoy culpando a nadie; simplemente no es sencillo”, puntualizó.

Afirmó que en esta nueva etapa al frente del Ayuntamiento enfrentará el reto de manera ágil, aprovechando la infraestructura que actualmente existe en Torreón, como el carril confinado y la ruta troncal, elementos que consideró fundamentales para estructurar un servicio más eficiente.

Detalló que entre los principales desafíos se encuentran la definición del modelo de negocio, el establecimiento de un sistema moderno de cobro, la organización de las rutas y la incorporación de unidades que brinden mejores condiciones de seguridad y comodidad.

Tras la cancelación del proyecto metropolitano original, el Gobierno Municipal buscará implementar un esquema propio de modernización que contemple autobuses climatizados, frecuencias más eficientes, instalaciones adecuadas y un servicio acorde con las dimensiones y necesidades de Torreón.

Riquelme Solís recordó que el planteamiento inicial del Metrobús contemplaba un recorrido metropolitano desde Lerdo hasta Matamoros. Posteriormente, el proyecto fue modificado para operar desde el sector de La Alianza, en Torreón, hacia el municipio de Matamoros.