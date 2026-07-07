Torreón prepara nuevo modelo de transporte público; Miguel Riquelme anuncia modernización del sistema

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    Torreón prepara nuevo modelo de transporte público; Miguel Riquelme anuncia modernización del sistema
    Miguel Ángel Riquelme Solís informó que el proyecto de modernización del transporte público será presentado próximamente a la ciudadanía. REDES SOCIALES

Torreón prepara un nuevo modelo de transporte público que busca mejorar la movilidad, aprovechar la infraestructura existente y ofrecer un servicio más eficiente para los usuarios

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que Torreón se encuentra cerca de concretar un proyecto integral para la modernización del transporte público, cuyo contenido será presentado próximamente con el propósito de que la ciudadanía conozca con claridad el rumbo que seguirá el sistema de movilidad urbana.

El presidente municipal reconoció que existe urgencia por avanzar en este tema; sin embargo, señaló que antes de tomar decisiones definitivas es necesario analizar cuáles aspectos del servicio funcionan adecuadamente y cuáles requieren un cambio de fondo para responder a las necesidades actuales de los usuarios.

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“Llevo prisa, pero también es conveniente observar qué se está haciendo bien y a qué se le tiene que dar un giro, de acuerdo con el destino que requieren los torreonenses”, expresó.

Riquelme Solís recordó que, desde su primera administración municipal y posteriormente durante su gestión como gobernador de Coahuila, existió disposición por parte de los concesionarios para alcanzar acuerdos que permitieran transformar el transporte público.

Explicó que cuando las negociaciones se encontraban en una etapa avanzada llegó la pandemia de COVID-19, situación que provocó una caída considerable en la cantidad de pasajeros y una recuperación paulatina de las actividades relacionadas con el sector.

Indicó que al concluir aquel periodo apenas se había alcanzado alrededor del 60 por ciento de recuperación en el número de usuarios, circunstancia que dificultó impulsar inversiones, renovar unidades o modificar de manera profunda el modelo de operación.

El alcalde sostuvo que no pretende entrar en controversias por la cancelación del proyecto original del Metrobús o Bus Laguna. No obstante, reconoció que, pese al paso de distintas administraciones, la modernización del transporte público no ha podido consolidarse.

“No estoy culpando a nadie; simplemente no es sencillo”, puntualizó.

Afirmó que en esta nueva etapa al frente del Ayuntamiento enfrentará el reto de manera ágil, aprovechando la infraestructura que actualmente existe en Torreón, como el carril confinado y la ruta troncal, elementos que consideró fundamentales para estructurar un servicio más eficiente.

Detalló que entre los principales desafíos se encuentran la definición del modelo de negocio, el establecimiento de un sistema moderno de cobro, la organización de las rutas y la incorporación de unidades que brinden mejores condiciones de seguridad y comodidad.

Tras la cancelación del proyecto metropolitano original, el Gobierno Municipal buscará implementar un esquema propio de modernización que contemple autobuses climatizados, frecuencias más eficientes, instalaciones adecuadas y un servicio acorde con las dimensiones y necesidades de Torreón.

Riquelme Solís recordó que el planteamiento inicial del Metrobús contemplaba un recorrido metropolitano desde Lerdo hasta Matamoros. Posteriormente, el proyecto fue modificado para operar desde el sector de La Alianza, en Torreón, hacia el municipio de Matamoros.

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Ante este escenario, señaló que su administración concentrará inicialmente los esfuerzos en resolver las necesidades de movilidad de Torreón, sin cerrar la posibilidad de que municipios como Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros se incorporen posteriormente al sistema.

Sin embargo, advirtió que las unidades procedentes de otras localidades que ingresen y presten servicio dentro de Torreón deberán cumplir con las disposiciones, características técnicas y criterios de operación que establezca el nuevo modelo municipal.

“El transporte que entre a Torreón tendrá que hacerlo bajo nuestras reglas y bajo nuestro sistema de modernización”, concluyó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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