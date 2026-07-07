Exhortan a la CFE a atender apagones y difundir el proceso de indemnización en La Laguna

El legislador señaló que, en algunos sectores de Torreón, los cortes de energía se presentan entre cuatro y cinco veces por semana e incluso pueden ocurrir en varias ocasiones durante un mismo día.

Ante el incremento de apagones registrados en Torreón y la Región Laguna, el diputado local Gerardo Aguado llamó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a implementar acciones que permitan resolver las interrupciones del servicio y establecer una campaña informativa sobre el derecho de los usuarios a reclamar indemnizaciones por daños en sus aparatos eléctricos.

Indicó que esta situación ha provocado afectaciones a refrigeradores, equipos de aire acondicionado, minisplits, pantallas y otros electrodomésticos, cuyos costos de reparación deben ser absorbidos por las familias, pese a que la normatividad contempla mecanismos de compensación cuando los daños son atribuibles a fallas en el suministro eléctrico.

Aguado afirmó que los apagones también afectan la actividad comercial e industrial, además de la operación del sistema de agua potable y de la infraestructura vial. Señaló que, durante algunos cortes, dejan de funcionar bombas de agua, centros comerciales, negocios y la red de semáforos.

Añadió que empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón y Gómez Palacio también han reportado afectaciones derivadas de las fallas en el servicio eléctrico.

El diputado recordó que las disposiciones generales para la prestación del suministro eléctrico establecen que los usuarios tienen derecho a ser compensados por los daños ocasionados a sus instalaciones, equipos o aparatos eléctricos cuando estos sean consecuencia de fallas atribuibles a la operación o infraestructura del sistema, siempre que no se trate de casos fortuitos o de fuerza mayor.

Por ello, planteó que la CFE difunda ampliamente este derecho y establezca un mecanismo ágil y accesible para la recepción y resolución de las reclamaciones.

Además, solicitó que la empresa informe al Congreso del Estado el número de apagones registrados en Torreón durante 2025 y 2026, las causas que los originaron, el monto pagado por concepto de indemnizaciones a usuarios afectados y si existe algún programa de inversión para fortalecer la infraestructura eléctrica en la Región Laguna.