Colonos de la Torreón Jardín endurecen protestas y exigen cuentas claras a su asociación

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    Colonos de la Torreón Jardín endurecen protestas y exigen cuentas claras a su asociación
    Habitantes de Torreón Jardín exigieron a la Asociación de Colonos transparentar el manejo de recursos y entregar documentación que respalde los gastos realizados. SANDRA GÓMEZ

Los vecinos anunciaron nuevas acciones para solicitar información financiera y revisar los cobros por agua y seguridad dentro del sector

TORREÓN, COAH.- Habitantes de Torreón Jardín advirtieron que mantendrán su protesta y aumentarán la presión contra la mesa directiva de la Asociación de Colonos, luego de que sus solicitudes para auditar el manejo y aplicación de los recursos no obtuvieron una respuesta satisfactoria.

Los inconformes, quienes pidieron mantener sus nombres bajo reserva por temor a posibles represalias, señalaron que desde el pasado 3 de junio han solicitado información financiera, estados de cuenta y documentos que permitan comprobar el destino de las aportaciones realizadas por los vecinos, una comunidad integrada por aproximadamente 3 mil residentes.

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Como parte de estas exigencias, el jueves pasado se efectuó una reunión convocada por los directivos de la asociación, presuntamente con la finalidad de responder a los cuestionamientos. Sin embargo, los asistentes aseguraron que el encuentro terminó sin que se entregara la documentación requerida.

Los colonos denunciaron que, aunque la reunión fue presentada como un ejercicio informativo, la dinámica impidió una participación abierta y limitó la posibilidad de formular preguntas, expresar observaciones o solicitar aclaraciones sobre el manejo de los recursos. De acuerdo con los testimonios, durante el encuentro se registraron momentos de tensión, agresiones verbales e incluso intentos de confrontación física por parte de personas identificadas como simpatizantes de la actual directiva.

$!Los vecinos anunciaron nuevas acciones para solicitar información financiera y revisar los cobros por agua y seguridad dentro del sector.
Los vecinos anunciaron nuevas acciones para solicitar información financiera y revisar los cobros por agua y seguridad dentro del sector. SANDRA GÓMEZ

La información financiera, agregaron, fue presentada únicamente mediante diapositivas en formato PowerPoint, sin facturas, recibos, estados bancarios, contratos u otros documentos de respaldo que permitieran comprobar las cifras expuestas. La inconformidad aumentó luego de que se diera a conocer la renuncia de cuatro integrantes de la mesa directiva. Según lo manifestado por los vecinos, las separaciones estarían relacionadas con diferencias internas y la posible detección de inconsistencias en la administración de los recursos, señalamientos que deberán ser aclarados por la asociación.

Ante este escenario, los habitantes consideraron que el conflicto está lejos de concluir y exigieron una explicación pública, acompañada de documentos verificables, sobre el origen, destino y aplicación de las cuotas recaudadas.

Otro de los puntos cuestionados es el uso del agua extraída de los pozos del sector. Los inconformes informaron que solicitaron directamente al contador de la cooperativa aclarar si el líquido es vendido, donado o entregado a terceros, pero hasta el momento no han recibido una respuesta formal. Frente a la falta de información, los vecinos preparan un escrito que será presentado ante la asociación y el despacho contable encargado de llevar las cuentas para exigir los registros financieros y administrativos desde 2022 a la fecha.

DENUNCIAN ALZA DESPROPORCIONADA EN CUOTAS

A la falta de transparencia se suma la molestia por el incremento en las tarifas. Los vecinos señalaron que, en un periodo de apenas dos meses, el costo del recibo del agua registró un aumento cercano al 80%.

La protesta también se ha extendido al cobro por el servicio de seguridad. Un número creciente de colonos comenzó a presentar escritos individuales para manifestar su inconformidad y anunciar que suspenderán ese pago mientras no se expliquen las condiciones, costos y destino de las aportaciones.

Además, para el próximo 21 de julio está programada una audiencia ante la Procuraduría Federal del Consumidor, donde solicitarán la intervención de la autoridad para revisar los cobros incluidos en los recibos y separar claramente los conceptos correspondientes al suministro de agua y al servicio de vigilancia. Los habitantes sostienen que cada usuario debe conocer cuánto paga por cada servicio y tener la posibilidad de decidir de manera libre e informada, sin que ambos conceptos se presenten de forma conjunta o condicionada.

Finalmente, los colonos reiteraron que su movimiento no tiene fines personales ni políticos, sino que busca garantizar transparencia, rendición de cuentas y un manejo responsable de los recursos comunitarios. Advirtieron que continuarán presentando solicitudes, escritos y recursos ante las instancias correspondientes hasta que la Asociación de Colonos de Torreón Jardín entregue información completa, verificable y respaldada documentalmente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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