Torreón promueve la adopción responsable como medida de bienestar animal
Control Canino subraya que adoptar ayuda a mejorar la salud pública y la convivencia comunitaria
TORREÓN, COAH.- En el marco de la temporada navideña, la Administración Municipal de Torreón, a través del área de Control Canino, exhortó a la ciudadanía a fomentar la adopción responsable de perros, con el objetivo de reducir el abandono y mejorar el bienestar animal durante una de las épocas más críticas del año.
El director de Salud Pública Municipal, José Manuel Riveroll Duarte, informó que en estas fechas se incrementa el número de animales en resguardo o en situación de calle, muchos de ellos expuestos a bajas temperaturas y condiciones adversas, por lo que la adopción representa una alternativa solidaria para brindarles un hogar seguro, atención médica y una mejor calidad de vida.
Subrayó que adoptar no debe verse como un obsequio temporal propio de la Navidad, sino como un compromiso permanente que implica tiempo, cuidados constantes y responsabilidad.
“Es fundamental que las familias tomen decisiones informadas para evitar que, una vez concluidas las festividades, los animales vuelvan a ser abandonados”, señaló.
Riveroll Duarte explicó que el abandono de mascotas suele estar relacionado con factores como la falta de espacio, problemas de conducta, camadas no planeadas o la pérdida de interés por parte de los dueños, situaciones que pueden prevenirse con una adopción consciente y responsable.
Indicó que ofrecer un hogar a un animal no solo transforma su vida, sino que también tiene un impacto positivo en la comunidad, ya que los perros en situación de calle pueden representar riesgos para la salud pública cuando no cuentan con cuidados adecuados.
En este contexto, informó que el Centro Veterinario Municipal mantiene actualmente bajo resguardo a cuatro cachorritas que buscan ser adoptadas. Como parte del proceso, se ofrece de manera gratuita la desparasitación, esterilización y una revisión veterinaria básica.
Finalmente, reiteró que todos los animales disponibles para adopción se encuentran en buen estado de salud y llamó a las familias interesadas a acudir al Centro Veterinario Municipal, ubicado en la calle Niños Héroes, entre Ocampo y Escobedo, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.