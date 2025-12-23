Torreón promueve la adopción responsable como medida de bienestar animal

Torreón
/ 23 diciembre 2025
    Torreón promueve la adopción responsable como medida de bienestar animal
    Durante el invierno, perros en situación de calle enfrentan riesgos por las bajas temperaturas. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Control Canino subraya que adoptar ayuda a mejorar la salud pública y la convivencia comunitaria

TORREÓN, COAH.- En el marco de la temporada navideña, la Administración Municipal de Torreón, a través del área de Control Canino, exhortó a la ciudadanía a fomentar la adopción responsable de perros, con el objetivo de reducir el abandono y mejorar el bienestar animal durante una de las épocas más críticas del año.

El director de Salud Pública Municipal, José Manuel Riveroll Duarte, informó que en estas fechas se incrementa el número de animales en resguardo o en situación de calle, muchos de ellos expuestos a bajas temperaturas y condiciones adversas, por lo que la adopción representa una alternativa solidaria para brindarles un hogar seguro, atención médica y una mejor calidad de vida.

TE PUEDE INTERESAR: Parquímetros del Centro de Torreón serán gratuitos hasta el primero de enero

Subrayó que adoptar no debe verse como un obsequio temporal propio de la Navidad, sino como un compromiso permanente que implica tiempo, cuidados constantes y responsabilidad.

$!Perros resguardados en el Centro Veterinario Municipal esperan ser adoptados por familias responsables.
Perros resguardados en el Centro Veterinario Municipal esperan ser adoptados por familias responsables. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

“Es fundamental que las familias tomen decisiones informadas para evitar que, una vez concluidas las festividades, los animales vuelvan a ser abandonados”, señaló.

Riveroll Duarte explicó que el abandono de mascotas suele estar relacionado con factores como la falta de espacio, problemas de conducta, camadas no planeadas o la pérdida de interés por parte de los dueños, situaciones que pueden prevenirse con una adopción consciente y responsable.

Indicó que ofrecer un hogar a un animal no solo transforma su vida, sino que también tiene un impacto positivo en la comunidad, ya que los perros en situación de calle pueden representar riesgos para la salud pública cuando no cuentan con cuidados adecuados.

En este contexto, informó que el Centro Veterinario Municipal mantiene actualmente bajo resguardo a cuatro cachorritas que buscan ser adoptadas. Como parte del proceso, se ofrece de manera gratuita la desparasitación, esterilización y una revisión veterinaria básica.

TE PUEDE INTERESAR: Se registran 7 mil 547 consultas por casos respiratorios por semana en Coahuila

Finalmente, reiteró que todos los animales disponibles para adopción se encuentran en buen estado de salud y llamó a las familias interesadas a acudir al Centro Veterinario Municipal, ubicado en la calle Niños Héroes, entre Ocampo y Escobedo, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Temas


Adopción
Bienestar
Mascotas

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se acerca el final

Se acerca el final
Las luces adornan los barcos en Riverplace Marina antes de un desfile navideño de barcos el viernes 12 de diciembre de 2025 en Portland, Oregón.

La guerra de la IA contra la Navidad
true

POLITICÓN: Con voto en contra de Morena y PT, aprueba Coahuila presupuesto 2026 por 78 mil mdp
La muerte de Elisa Loyo continúa sin resolución, su madre insiste en que se trató de un feminicidio y confía en que el nuevo gobierno federal retome el caso.

Al cumplirse 17 años del homicidio de la chef saltillense Elisa Loyo, su madre pide justicia a Sheinbaum (Primera parte)
El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de cinco vialidades pavimentadas en la colonia Las Margaritas, al poniente de Saltillo.

Saltillo: entregan pavimentación en Las Margaritas con inversión superior a 5 mdp
El tradicional buzón de Santa Claus en Saltillo supera ya las expectativas de años anteriores, al concentrar cientos de cartas enviadas por niñas y niños que mantienen viva la ilusión navideña.

Buzón de Santa Claus en Correos de Saltillo recibe cientos de cartas
Representación artística del exoplaneta PSR J2322-2650b. Las fuerzas gravitacionales del púlsar mucho más pesado que orbita están empujando al mundo con masa de Júpiter a esta extraña forma de limón.

Un planeta con forma de limón y el tamaño de Júpiter sorprende a científicos
true

El cambio de paradigma en favor de Trump ha muerto