Torreón promueve la adopción responsable como medida de bienestar animal

TORREÓN, COAH.- En el marco de la temporada navideña, la Administración Municipal de Torreón, a través del área de Control Canino, exhortó a la ciudadanía a fomentar la adopción responsable de perros, con el objetivo de reducir el abandono y mejorar el bienestar animal durante una de las épocas más críticas del año.

El director de Salud Pública Municipal, José Manuel Riveroll Duarte, informó que en estas fechas se incrementa el número de animales en resguardo o en situación de calle, muchos de ellos expuestos a bajas temperaturas y condiciones adversas, por lo que la adopción representa una alternativa solidaria para brindarles un hogar seguro, atención médica y una mejor calidad de vida.

Subrayó que adoptar no debe verse como un obsequio temporal propio de la Navidad, sino como un compromiso permanente que implica tiempo, cuidados constantes y responsabilidad.