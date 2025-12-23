Parquímetros del Centro de Torreón serán gratuitos hasta el primero de enero

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de apoyar la economía familiar y fomentar el consumo local durante la temporada decembrina, el Departamento de Garantías, Infracciones y Parquímetros anunció que del 23 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026 no se realizará el cobro de parquímetros en el primer cuadro de la ciudad.

El titular de la dependencia, José Alfredo Serna Rodríguez, informó que esta medida se aplica de manera anual para facilitar el acceso de la ciudadanía a la zona Centro, especialmente durante los días de mayor actividad comercial por las compras navideñas.

