Parquímetros del Centro de Torreón serán gratuitos hasta el primero de enero
La medida busca apoyar la economía familiar y fomentar el consumo local durante la temporada navideña
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de apoyar la economía familiar y fomentar el consumo local durante la temporada decembrina, el Departamento de Garantías, Infracciones y Parquímetros anunció que del 23 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026 no se realizará el cobro de parquímetros en el primer cuadro de la ciudad.
El titular de la dependencia, José Alfredo Serna Rodríguez, informó que esta medida se aplica de manera anual para facilitar el acceso de la ciudadanía a la zona Centro, especialmente durante los días de mayor actividad comercial por las compras navideñas.
Indicó que la decisión responde a una instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González, como parte de una estrategia para respaldar tanto a los comerciantes como a los ciudadanos que acuden a realizar trámites o compras en el primer cuadro de la ciudad.
La zona donde aplicará la gratuidad de los parquímetros comprende desde la calzada Colón hasta la calle Valdez Carrillo, y de la avenida Allende a la Presidente Carranza, incluyendo los parquímetros virtuales.
En cuanto a la atención administrativa, Serna Rodríguez señaló que las oficinas del Departamento de Garantías, Infracciones y Parquímetros operarán en un horario de 09:00 a 13:00 horas, de lunes a sábado, con personal de guardia debido al periodo vacacional.
Precisó que los días 25 de diciembre y 1 de enero las oficinas permanecerán cerradas, retomando actividades al día siguiente en el horario establecido.
La Administración Municipal reiteró su compromiso de mantener servicios eficientes durante los periodos vacacionales, priorizando la atención de trámites urgentes y acciones que contribuyan al orden y apoyo a la población.