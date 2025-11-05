Saltillo: Matatena presentará estudio y propuestas legislativas para prevenir embarazos en adolescentes

Saltillo
/ 5 noviembre 2025
    Saltillo: Matatena presentará estudio y propuestas legislativas para prevenir embarazos en adolescentes
    Jóvenes comparten experiencias y necesidades sobre educación sexual integral durante las consultas regionales. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El estudio, realizado con más de 500 jóvenes y 98 por ciento a favor de educación sexual integral, será presentado ante el Congreso a finales de noviembre

La asociación Matatena presentará ante el Congreso del Estado, en Saltillo, un estudio legislativo y una serie de propuestas orientadas a reducir los embarazos en adolescentes. El trabajo, desarrollado durante un año, forma parte de un convenio firmado con el Poder Legislativo en 2024 y se dará a conocer a finales de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La presidenta de Matatena, Cynthia Moncada, explicó que el estudio incluye la participación de más de 500 adolescentes de entre 12 y 19 años, además de entrevistas con docentes y especialistas. Afirmó que se trata de un trabajo inédito en el país, pues se enfoca en el ámbito legislativo y busca generar cambios sostenidos en la prevención del embarazo adolescente.

De acuerdo con Moncada, los resultados se construyeron a partir de foros y consultas en distintas regiones del estado, donde las y los adolescentes compartieron sus experiencias y propuestas. Añadió que muchas veces las políticas públicas se diseñan desde los escritorios y no desde el campo, que es donde realmente se viven las problemáticas, por lo que en esta ocasión fueron las propias juventudes quienes expresaron lo que necesitan.

Durante el levantamiento de información, el 98 por ciento de las opiniones coincidió en la necesidad de contar con educación sexual integral.

“Las y los adolescentes piden que se hable abiertamente del tema, tanto en la escuela como en casa. Quieren información clara y sin prejuicios”, dijo Moncada al detallar que esa falta de diálogo tiene consecuencias directas.

$!Cynthia Moncada, presidenta de Matatena, mencionó que el estudio que será entregado al Congreso de Coahuila.
Cynthia Moncada, presidenta de Matatena, mencionó que el estudio que será entregado al Congreso de Coahuila. FOTO: SARAH ESTRADA/ VANGUARDIA

“Cuando no se habla de sexualidad, hay desconocimiento. Les da pena comprar condones, no saben a dónde acudir cuando enfrentan un embarazo no deseado o desconocen los servicios disponibles”, agregó.

Al referirse al panorama estatal, reconoció que, pese a los programas existentes, la disminución de embarazos en adolescentes no ha sido significativa. Explicó que en los últimos años la cifra sube o baja unos cuantos puntos, pero la tendencia se mantiene, por lo que el objetivo es que las propuestas generen continuidad y un impacto real en las políticas públicas.

En ese sentido, el estudio plantea modificaciones legales que fortalezcan la prevención, la información y el acompañamiento a adolescentes y niñas, con énfasis en la coordinación entre instituciones educativas, de salud y organizaciones civiles. Moncada destacó que con frecuencia los esfuerzos se interrumpen con cada cambio de administración, por lo que estas reformas buscan asegurar su permanencia a largo plazo.

“Es un trabajo que refleja lo que la juventud está pidiendo: información, educación y constancia. Escucharlos es el primer paso para atenderlos”, concluyó Moncada.

Temas


Educación
Embarazo
Salud Sexual

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

