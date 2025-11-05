Saltillo: Matatena presentará estudio y propuestas legislativas para prevenir embarazos en adolescentes

La asociación Matatena presentará ante el Congreso del Estado, en Saltillo, un estudio legislativo y una serie de propuestas orientadas a reducir los embarazos en adolescentes. El trabajo, desarrollado durante un año, forma parte de un convenio firmado con el Poder Legislativo en 2024 y se dará a conocer a finales de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La presidenta de Matatena, Cynthia Moncada, explicó que el estudio incluye la participación de más de 500 adolescentes de entre 12 y 19 años, además de entrevistas con docentes y especialistas. Afirmó que se trata de un trabajo inédito en el país, pues se enfoca en el ámbito legislativo y busca generar cambios sostenidos en la prevención del embarazo adolescente.

De acuerdo con Moncada, los resultados se construyeron a partir de foros y consultas en distintas regiones del estado, donde las y los adolescentes compartieron sus experiencias y propuestas. Añadió que muchas veces las políticas públicas se diseñan desde los escritorios y no desde el campo, que es donde realmente se viven las problemáticas, por lo que en esta ocasión fueron las propias juventudes quienes expresaron lo que necesitan.

Durante el levantamiento de información, el 98 por ciento de las opiniones coincidió en la necesidad de contar con educación sexual integral.

“Las y los adolescentes piden que se hable abiertamente del tema, tanto en la escuela como en casa. Quieren información clara y sin prejuicios”, dijo Moncada al detallar que esa falta de diálogo tiene consecuencias directas.