Exige el magisterio en Torreón solución a crisis de salud y fraudes financieros

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    Exige el magisterio en Torreón solución a crisis de salud y fraudes financieros
    Docentes de la Sección 35 del SNTE marcharon en Torreón para exigir mejoras en salud y esclarecer presuntos fraudes financieros. SANDRA GÓMEZ

Docentes advierten afectaciones por desabasto médico y adeudos ligados a créditos

TORREÓN, COAH.— En el marco de las movilizaciones por el Día del Trabajo, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Torreón urgieron al Gobierno Federal a resolver problemáticas que afectan al sector docente en la región.

Las consignas se centraron en la falta de insumos médicos en clínicas. También en la demora para obtener citas de especialidad. A ello se sumó la exigencia de justicia ante denuncias de malos manejos financieros.

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El contingente partió desde la Plaza Mayor con rumbo al Monumento a Miguel Hidalgo. En ese punto, Arturo Díaz González, líder sindical, reconoció que ha habido avances administrativos. Sin embargo, dijo que persisten deudas históricas que vulneran la estabilidad de miles de agremiados.

CRISIS EN SALUD Y RECLAMOS

El secretario general de la Sección 35 señaló que el sistema sanitario continúa en crisis. Mencionó el desabasto de medicamentos y la saturación en la atención especializada como problemas no resueltos.

Otra de las principales inquietudes fue el presunto desvío de aproximadamente 100 millones de pesos relacionados con créditos financieros. Esta situación mantiene en incertidumbre a más de dos mil docentes.

Muchos de los afectados enfrentan registros negativos en el Buró de Crédito. Otros reportan el cobro de intereses por préstamos que aseguran haber liquidado previamente.

FRAUDES Y EXIGENCIAS LEGALES

Díaz González pidió a las autoridades judiciales acelerar las investigaciones. Solicitó que se conduzcan con apego a la legalidad y sin tintes políticos. Indicó que la prioridad es reparar el daño a quienes cumplieron con sus pagos.

“Es patrimonio que ya fue descontado a los compañeros y que terminó en manos ajenas. Resulta inadmisible que el trabajador deba pagar dos veces por un compromiso ya cumplido”, señaló.

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Advirtió que, aunque apuestan por el diálogo, no descartan intensificar las protestas. Esto ocurriría si continúan los cobros indebidos por parte de las financieras. Ante posibles embargos, aseguró que habrá una respuesta organizada del gremio.

Por otro lado, afirmó que durante su gestión se ha priorizado la transparencia en procesos internos. Sostuvo que se respetan las listas de prelación. También aseguró que se han eliminado prácticas como la venta de plazas y el tráfico de influencias.

Asimismo, destacó la realización de obras en municipios de la región. Estas están enfocadas en mejorar espacios recreativos y sedes sindicales.

El dirigente también abordó casos de docentes separados de sus cargos sin pruebas. Señaló que existen situaciones en las que las acusaciones resultan infundadas con el tiempo.

Ante ello, solicitó al Congreso del Estado legislar para proteger los derechos laborales de los maestros. Pidió que las sanciones se apliquen solo cuando existan pruebas.

Finalmente, reiteró que el magisterio no pide privilegios. Exige salarios dignos, un sistema de pensiones sólido y respeto a su labor. Añadió que el trabajo en zonas rurales debe ser reconocido con mejores condiciones.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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