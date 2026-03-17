Torreón realizará la segunda Feria del Empleo 2026 con enfoque en mujeres; habrá 450 vacantes

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Torreón
/ 17 marzo 2026
    Torreón realizará la segunda Feria del Empleo 2026 con enfoque en mujeres; habrá 450 vacantes
    En conferencia de prensa presentaron todos los detalles del evento.

La feria tendrá lugar el viernes 20 de marzo en las instalaciones de la Canaco

TORREÓN, COAH.- Como parte de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, autoridades estatales confirmaron la segunda edición de la Feria del Empleo 2026, la cual se llevará a cabo el próximo viernes 20 de marzo en las instalaciones de la Cámara de Comercio (Canaco) de esta ciudad.

Guillermo Covarrubias Castro, titular regional del Servicio Nacional del Empleo, detalló que las actividades comenzarán a las 9:00 y concluirán a las 14:00 horas. El recinto se ubica en la intersección de la avenida Mariano Matamoros y la calle Ramón Corona.

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Se espera la participación de entre 15 y 20 empresas de distintos giros, que ofrecerán más de 450 plazas laborales. Los salarios oscilarán entre los 9 mil 800 y los 16 mil pesos mensuales.

Aunque el evento está enfocado especialmente en el sector femenino por el contexto del mes, el funcionario aclaró que cualquier persona mayor de 18 años podrá asistir y postularse a las vacantes disponibles.

El reclutamiento contará con la colaboración de bolsas de trabajo municipales del Ayuntamiento de Torreón, así como de organismos como Canacintra y Canaco, además de instituciones educativas, clínicas de salud, el sector bancario y empresas de seguridad y transporte.

En cuanto a la escolaridad, la oferta es variada: cerca de 200 vacantes están dirigidas a personas con nivel básico (primaria y secundaria), 150 a quienes cuentan con bachillerato y poco más de un centenar a profesionistas con licenciatura o ingeniería.

Para agilizar el ingreso y evitar aglomeraciones, se recomienda a los buscadores de empleo realizar un prerregistro en el portal oficial del empleo, con el fin de obtener un folio de acceso. Quienes no cuenten con conectividad podrán recibir apoyo directamente del personal del SNE en el lugar.

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Asimismo, se sugiere acudir con varias copias de la solicitud de empleo o currículum vitae para entregarlas en los módulos de interés.

Finalmente, se destacó que la feria incluirá espacios para grupos vulnerables, reafirmando el compromiso con la inclusión laboral en la Comarca Lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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