Torreón realizará la segunda Feria del Empleo 2026 con enfoque en mujeres; habrá 450 vacantes

TORREÓN, COAH.- Como parte de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, autoridades estatales confirmaron la segunda edición de la Feria del Empleo 2026, la cual se llevará a cabo el próximo viernes 20 de marzo en las instalaciones de la Cámara de Comercio (Canaco) de esta ciudad.

Guillermo Covarrubias Castro, titular regional del Servicio Nacional del Empleo, detalló que las actividades comenzarán a las 9:00 y concluirán a las 14:00 horas. El recinto se ubica en la intersección de la avenida Mariano Matamoros y la calle Ramón Corona.

TE PUEDE INTERESAR: IMM Torreón y Tec de Monterrey buscan fortalecer acciones por la igualdad y espacios seguros

Se espera la participación de entre 15 y 20 empresas de distintos giros, que ofrecerán más de 450 plazas laborales. Los salarios oscilarán entre los 9 mil 800 y los 16 mil pesos mensuales.

Aunque el evento está enfocado especialmente en el sector femenino por el contexto del mes, el funcionario aclaró que cualquier persona mayor de 18 años podrá asistir y postularse a las vacantes disponibles.

El reclutamiento contará con la colaboración de bolsas de trabajo municipales del Ayuntamiento de Torreón, así como de organismos como Canacintra y Canaco, además de instituciones educativas, clínicas de salud, el sector bancario y empresas de seguridad y transporte.

En cuanto a la escolaridad, la oferta es variada: cerca de 200 vacantes están dirigidas a personas con nivel básico (primaria y secundaria), 150 a quienes cuentan con bachillerato y poco más de un centenar a profesionistas con licenciatura o ingeniería.

Para agilizar el ingreso y evitar aglomeraciones, se recomienda a los buscadores de empleo realizar un prerregistro en el portal oficial del empleo, con el fin de obtener un folio de acceso. Quienes no cuenten con conectividad podrán recibir apoyo directamente del personal del SNE en el lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Quedan pocos días para registrarse en el Consejo Juvenil Torreón 2026–2027