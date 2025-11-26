Torreón recibirá a la impulsora de la ‘Ley Olimpia’ para conferencia sobre violencia digital

Torreón
/ 26 noviembre 2025
    Torreón recibirá a la impulsora de la ‘Ley Olimpia’ para conferencia sobre violencia digital
    Amira Darwich García, directora del Instituto Municipal de la Mujer, presentó el programa conmemorativo por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Olimpia Coral Melo Cruz ofrecerá este jueves 27 de noviembre en el Centro de Convenciones la conferencia ‘Estrategias para prevenir la violencia digital’

TORREÓN, COAH.– Olimpia Coral Melo Cruz, reconocida activista internacional y creadora del primer marco legal en América Latina que sanciona la violencia digital, visitará Torreón este jueves 27 de noviembre.

Su presencia encabeza las actividades conmemorativas organizadas por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

TE PUEDE INTERESAR: Muere motociclista tras aparatoso choque múltiple en Torreón

Amira Darwich García, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), confirmó que la conferencia “Estrategias para prevenir la violencia digital” se realizará en el Centro de Convenciones a las 11:00 horas.

La funcionaria destacó la importancia de contar con la voz que inspiró la “Ley Olimpia”, legislación que ha marcado un precedente en la defensa de los derechos digitales de las mujeres y que ha sido reconocida incluso por la ONU.

Esta actividad se enmarca dentro de la campaña global de los 16 días de activismo, que este año centra su atención en la creciente problemática del acoso en redes y plataformas digitales.

Temas


Conferencias
Violencia
Violencia Contra La Mujer

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El documento preliminar detalló los alcances de diseño, estudios y obras que conformarán la terminal de Saltillo y las estaciones de Ramos Arizpe, Derramadero y García.

Saltillo concentrará la mayor oferta comercial en nuevas estaciones del tren a Nuevo Laredo
Jiménez Salimas destacó la creación de la Fiscalía de las Mujeres y los Niños y la Policía Violeta.

Impulsa Gobierno de Coahuila plan para tener mujeres empoderadas, seguras y felices
Las familias estadounidenses se reúnen hoy para celebrar el Día de Acción de Gracias, aunque muchas se ven obligadas a preparar una cena más austera debido al aumento en el precio de algunos ingredientes.

¿Un pavo sin guarnición? Incremento de los precios desluce la cena de Acción de Gracias en EU
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
true

¡Basta! La mal llamada 4T será arrollada por el presente y el futuro
Entender cómo nació Thanksgiving permite darle sentido a una tradición que ha sobrevivido por siglos.

Thanksgiving: el verdadero origen de una tradición que marcó a Estados Unidos
Caravana

Caravana
true

Patrullajes o apantallajes y la madrina ladina de SPGG. Episodio 2