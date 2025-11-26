Torreón recibirá a la impulsora de la ‘Ley Olimpia’ para conferencia sobre violencia digital

TORREÓN, COAH.– Olimpia Coral Melo Cruz, reconocida activista internacional y creadora del primer marco legal en América Latina que sanciona la violencia digital, visitará Torreón este jueves 27 de noviembre.

Su presencia encabeza las actividades conmemorativas organizadas por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

TE PUEDE INTERESAR: Muere motociclista tras aparatoso choque múltiple en Torreón

Amira Darwich García, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), confirmó que la conferencia “Estrategias para prevenir la violencia digital” se realizará en el Centro de Convenciones a las 11:00 horas.

La funcionaria destacó la importancia de contar con la voz que inspiró la “Ley Olimpia”, legislación que ha marcado un precedente en la defensa de los derechos digitales de las mujeres y que ha sido reconocida incluso por la ONU.

Esta actividad se enmarca dentro de la campaña global de los 16 días de activismo, que este año centra su atención en la creciente problemática del acoso en redes y plataformas digitales.