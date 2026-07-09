Torreón mantiene en marcha más de 30 obras de infraestructura urbana

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    Torreón mantiene en marcha más de 30 obras de infraestructura urbana
    Personal de Obras Públicas mantiene labores en distintos frentes para dar continuidad a los proyectos de infraestructura y servicios en Torreón. ESPECIAL

Los sistemas viales Abastos-Independencia y Revolución-Vasconcelos registran avances de hasta 75 por ciento y continúan entre los principales proyectos de la ciudad

TORREÓN, COAH.- La administración municipal de Torreón dará continuidad a las obras públicas que actualmente se encuentran en proceso y revisará los proyectos pendientes para determinar su viabilidad, prioridad y ejecución, de acuerdo con la visión del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

El director de Obras Públicas, Juan Francisco Von Bertrab Saracho, informó que durante los primeros días de la nueva gestión se realizaron reuniones operativas para establecer el ritmo de trabajo, coordinar a las dependencias involucradas y garantizar que las obras en marcha no sufran interrupciones.

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Señaló que actualmente se desarrollan más de 30 obras de drenaje en apoyo al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), además de la instalación de dos líneas de conducción de agua potable, la construcción de cuatro techumbres y diversos proyectos de movilidad e infraestructura urbana.

REPORTAN AVANCES EN SISTEMAS VIALES

Entre las obras más relevantes se encuentran los sistemas viales Abastos-Independencia y Revolución-Vasconcelos, desarrollados de manera conjunta por el Municipio y el Gobierno del Estado para mejorar la circulación vehicular y reducir los tiempos de traslado en puntos estratégicos de Torreón.

Von Bertrab explicó que el Sistema Vial Abastos-Independencia registra un avance físico cercano al 75 por ciento. Los trabajos continúan con normalidad después de atender una fuga de grandes dimensiones en una línea de agua potable ubicada dentro de la zona de construcción.

Aunque este tipo de eventualidades genera ajustes en los tiempos de ejecución, aseguró que no se ha comprometido la viabilidad del proyecto y que las labores avanzan conforme a la programación establecida. La conclusión de la obra está prevista para finales de febrero de 2027.

Por su parte, el Sistema Vial Revolución-Vasconcelos presenta un avance aproximado del 24 por ciento. En el sitio continúan las excavaciones para construir el paso deprimido, así como la colocación de pilotes en el cuerpo norte de la vialidad.

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El proyecto contempla una inversión conjunta de 370 millones de pesos por parte del Estado y el Municipio, como parte de las acciones para modernizar la infraestructura vial y atender uno de los cruceros con mayor flujo vehicular de la ciudad.

REVISARÁN PROYECTOS PENDIENTES

El funcionario informó que también continúan otros proyectos urbanos, entre ellos el Centro Cultural del Norte, la regeneración del Paseo Morelos y el Parque Lineal Oriente, además de acciones de pavimentación, infraestructura hidráulica y recuperación de espacios públicos.

Agregó que algunas obras cuentan con recursos presupuestales asignados, aunque todavía no han iniciado. Estos proyectos serán sometidos a una revisión técnica, financiera y operativa antes de definir su ejecución.

”Existen obras que aún no inician y que tienen un presupuesto asignado en papel; sin embargo, será el alcalde quien las dé a conocer y determine la manera en que serán desarrolladas bajo su visión de gobierno”, expresó.

La Dirección de Obras Públicas mantendrá reuniones permanentes de seguimiento para supervisar los avances, atender posibles eventualidades y asegurar que las inversiones se traduzcan en mejoras para la movilidad, los servicios públicos y la calidad de vida de la población.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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