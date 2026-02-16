Torreón refuerza autonomía hídrica ante interrupción del programa federal

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Román Cepeda, informó que la interrupción momentánea del programa Agua Saludable para la Laguna obligó a realizar ajustes técnicos en el sistema hidráulico local, aunque aseguró que la infraestructura municipal no sufrió daños directos.

El edil subrayó que la situación evidenció la necesidad de no centralizar el suministro en una sola fuente y fortalecer la autonomía hídrica del municipio. Actualmente, Torreón continúa operando a través de su red de pozos profundos.

“Es necesario modificar procesos que ya estaban en marcha; son afectaciones parciales que se resolverán en cuanto se retome el proyecto”, explicó.

Cepeda detalló que tres pozos quedaron fuera de servicio recientemente por desperfectos mecánicos; sin embargo, tras labores de reparación, el suministro fue restablecido durante el pasado fin de semana.

En paralelo, el Ayuntamiento proyecta una inversión de 50 millones de pesos para renovar tuberías obsoletas en el Centro Histórico y la zona poniente, con el objetivo de reducir fugas y recuperar caudales. El alcalde destacó que el volumen de agua que actualmente se pierde por filtraciones equivale a la producción de tres pozos nuevos.

Con una red hidráulica que supera los 2 mil 500 kilómetros, el municipio busca que la Comisión Nacional del Agua se sume con recursos adicionales para modernizar la infraestructura, una gestión que continúa en espera de definiciones presupuestales.

En cuanto al proyecto de drenaje pluvial impulsado por el sector empresarial a través del FOMEC, el alcalde respaldó la iniciativa estatal para designar un gestor que obtenga recursos federales.

Aunque los predios ya están disponibles, la primera etapa requiere una inversión estimada en mil 500 millones de pesos que deberá gestionarse ante la Federación.