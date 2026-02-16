Torreón refuerza autonomía hídrica ante interrupción del programa federal

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 16 febrero 2026
    Torreón refuerza autonomía hídrica ante interrupción del programa federal
    El alcalde informó que el municipio opera actualmente con su red de pozos profundos. SANDRA GÓMEZ

Alcalde descarta daños a la infraestructura municipal y llama a diversificar fuentes de abastecimiento

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Román Cepeda, informó que la interrupción momentánea del programa Agua Saludable para la Laguna obligó a realizar ajustes técnicos en el sistema hidráulico local, aunque aseguró que la infraestructura municipal no sufrió daños directos.

El edil subrayó que la situación evidenció la necesidad de no centralizar el suministro en una sola fuente y fortalecer la autonomía hídrica del municipio. Actualmente, Torreón continúa operando a través de su red de pozos profundos.

TE PUEDE INTERESAR: Citan otra vez a líder de plantón de AHMSA; ahora como testigo

“Es necesario modificar procesos que ya estaban en marcha; son afectaciones parciales que se resolverán en cuanto se retome el proyecto”, explicó.

Cepeda detalló que tres pozos quedaron fuera de servicio recientemente por desperfectos mecánicos; sin embargo, tras labores de reparación, el suministro fue restablecido durante el pasado fin de semana.

En paralelo, el Ayuntamiento proyecta una inversión de 50 millones de pesos para renovar tuberías obsoletas en el Centro Histórico y la zona poniente, con el objetivo de reducir fugas y recuperar caudales. El alcalde destacó que el volumen de agua que actualmente se pierde por filtraciones equivale a la producción de tres pozos nuevos.

Con una red hidráulica que supera los 2 mil 500 kilómetros, el municipio busca que la Comisión Nacional del Agua se sume con recursos adicionales para modernizar la infraestructura, una gestión que continúa en espera de definiciones presupuestales.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: Afirme busca reconocimiento como acreedor privilegiado en AHMSA

En cuanto al proyecto de drenaje pluvial impulsado por el sector empresarial a través del FOMEC, el alcalde respaldó la iniciativa estatal para designar un gestor que obtenga recursos federales.

Aunque los predios ya están disponibles, la primera etapa requiere una inversión estimada en mil 500 millones de pesos que deberá gestionarse ante la Federación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desabasto
Servicios Públicos
Agua Saludable

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Marx Arriaga, un ególatra obsesivo

Marx Arriaga, un ególatra obsesivo
true

De carpas y carperas
Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después

Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después
La lista oficial de números premiados del sorteo especial 309 confirmó que una de las series del premio mayor fue vendida en Coahuila.

Premio mayor de la Lotería Nacional vuelve a caer en Coahuila; ahora en Acuña
Crew-12 tendrá una duración estimada de nueve meses, superior al medio año habitual del programa comercial.

Llega misión Crew-12 a la Estación Espacial Internacional a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX
Saltillo Soccer remontó tras el empate de la visita en el segundo tiempo.

Saltillo Soccer suma tres puntos y lidera su grupo en la Tercera División
Instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Paso durante la restricción de vuelos de 10 días, una medida extraordinaria que el administrador de la FAA tomó para evitar posibles “víctimas mortales”.

Dentro de la debacle que llevó al cierre del espacio aéreo de El Paso
Una calle concurrida en Yaundé, la capital de Camerún, ciudad a la que fueron enviados nueve migrantes bajo un acuerdo de deportación secreto.

EU deporta a 9 migrantes en secreto, sin considerar sus protecciones legales