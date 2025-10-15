Monclova: entregan constancias a docentes destacados de la UTRCC

Monclova
/ 15 octubre 2025
    Monclova: entregan constancias a docentes destacados de la UTRCC
    Las constancias fueron entregadas en nombre de Marlenne Johvana Mendoza González, directora general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Autoridades educativas entregaron reconocimientos a los maestros más comprometidos con la enseñanza

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de reconocer a los docentes más destacados de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, autoridades educativas entregaron constancias a los profesores más comprometidos con la enseñanza en la casa de estudios.

En la ceremonia se tuvo la visita del subsecretario de Educación Superior del Estado de Coahuila, Saúl Noguerón Contreras, quien encabezó la ceremonia de entrega de constancias

Durante el evento, se reconoció a profesoras y profesores de la UTRCC que se distinguieron a nivel nacional por su participación en la construcción del nuevo modelo educativo del Subsistema Tecnológico, distinción otorgada por la Subsecretaría de Educación Superior, a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP).

Las constancias fueron entregadas en nombre de Marlenne Johvana Mendoza González, directora general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, como muestra del reconocimiento al compromiso, liderazgo y valiosas aportaciones del personal docente en el desarrollo de la educación tecnológica en México.

El rector Jesús Alfredo Oyervides felicitó al personal docente por su esfuerzo y dedicación, destacando especialmente el logro de la universidad al posicionarse con el mayor número de títulos timbrados a nivel nacional dentro del subsistema.

“Este reconocimiento refleja el trabajo en equipo, la visión académica y el compromiso con la excelencia educativa que caracteriza a nuestra comunidad universitaria”, señaló el rector.

Con este tipo de reconocimientos, la UTRCC reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con la mejora continua de la educación superior tecnológica en la región.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

