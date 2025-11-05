Torreón: refuerzan apoyo a jóvenes en salud mental, voluntariado y liderazgo

Torreón
/ 5 noviembre 2025
    Torreón: refuerzan apoyo a jóvenes en salud mental, voluntariado y liderazgo
    Las acciones se enfocan en 10 ejes estratégicos para promover el desarrollo integral de las juventudes. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Se promueven talleres, brigadas y campañas ambientales con la participación activa de jóvenes torreonenses

TORREÓN, COAH.- Con la finalidad de fortalecer las oportunidades de desarrollo integral para las y los jóvenes de Torreón, el director de Atención a la Juventud, Jesús Rogelio Salazar Hernández, presentó ante regidores de la Comisión de Desarrollo Social y Atención a la Juventud el informe correspondiente al trimestre julio-septiembre.

El funcionario destacó que las acciones emprendidas se enmarcan en 10 ejes estratégicos: inclusión y equidad de género, ecología, deporte, cultura, prevención, voluntariado, educación y capacitación, comunicación, vinculación, y participación en las brigadas “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más”.

Salazar Hernández subrayó que el propósito central es brindar espacios seguros, equitativos y de participación activa, donde las juventudes puedan desarrollar sus valores, habilidades y liderazgo.

Entre las acciones más relevantes mencionó talleres sobre diversidad e inclusión, campañas de reforestación, jornadas de reciclaje, torneos deportivos y eventos culturales que promueven el arte, la música, la danza y la literatura.

También resaltó el impulso a la salud mental a través de charlas y foros sobre adicciones, violencia y sexualidad responsable. En el eje de voluntariado, destacó la creación de redes juveniles con impacto social y apoyo a comunidades vulnerables.

Además, informó sobre alianzas con instituciones educativas, empresas y asociaciones para fortalecer los proyectos juveniles, en especial los relacionados con emprendimiento, tecnología y liderazgo.

La presentación se llevó a cabo durante la quinta sesión de la Comisión de Desarrollo Social y Atención a la Juventud, presidida por la regidora Zazil Pacheco Pérez e integrada por los ediles Omar Morales Rodríguez, Raúl Alejandro Garza del Valle, Jennifer Miroshlava Muñoz Rivas y Ariana Neiroli Cervantes Zamarrón.

