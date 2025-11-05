Torreón: Refuerzan capacitación de Protección Civil y Bomberos en seguridad eléctrica

Torreón
/ 5 noviembre 2025
    Torreón: Refuerzan capacitación de Protección Civil y Bomberos en seguridad eléctrica
    Elementos de Protección Civil y Bomberos participaron en un curso sobre seguridad eléctrica en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El curso abordó identificación de transformadores, riesgos eléctricos y protocolos de seguridad en comercios

TORREÓN, COAH.- Elementos de Protección Civil y Bomberos de Torreón recibieron una capacitación especializada en el manejo de riesgos eléctricos, enfocada en la identificación de transformadores, sus componentes y los protocolos de seguridad que deben seguirse en establecimientos comerciales.

Jorge Luis Juárez Llanas, director de la dependencia, destacó que este tipo de formación es esencial para garantizar la seguridad tanto del personal operativo como de la población durante emergencias relacionadas con instalaciones eléctricas.

TE PUEDE INTERESAR: Registra un desplome de hasta el 80 por ciento la producción de nuez en Coahuila

Durante el curso se abordaron temas sobre los tipos de transformadores, su funcionamiento y los riesgos asociados, además de revisar los protocolos que deben cumplir los establecimientos, como contar con bitácoras de mantenimiento, ubicaciones seguras y materiales adecuados.

El funcionario explicó que también se revisaron procedimientos de atención ante emergencias, incluyendo la desactivación de peligros, evacuación, uso correcto del equipo de protección personal y comunicación efectiva entre los cuerpos de auxilio.

Juárez Llanas recordó que la NOM-001-SEDE-2012 regula las instalaciones eléctricas en México y establece medidas de protección contra sobrecorriente, detección de fallas y conexión segura, garantizando el funcionamiento eficiente de los transformadores.

El director señaló que, tras la capacitación, se fortalecerán las inspecciones en establecimientos con transformadores y líneas eléctricas, con el objetivo de detectar posibles riesgos y aplicar medidas preventivas.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsan vasectomías sin bisturí en Piedras Negras durante el Mes del Hombre

Finalmente, reconoció el respaldo del alcalde Román Alberto Cepeda González, quien ha impulsado la actualización continua del personal operativo y la verificación constante de las instalaciones eléctricas para proteger a la ciudadanía.

“El objetivo es que estos conocimientos adquiridos se traduzcan en una mayor protección para la población y los propios elementos en caso de incidentes relacionados con transformadores eléctricos”, concluyó Juárez Llanas.

Temas


Bomberos
Capacitación

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad