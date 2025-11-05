Torreón: Refuerzan capacitación de Protección Civil y Bomberos en seguridad eléctrica

TORREÓN, COAH.- Elementos de Protección Civil y Bomberos de Torreón recibieron una capacitación especializada en el manejo de riesgos eléctricos, enfocada en la identificación de transformadores, sus componentes y los protocolos de seguridad que deben seguirse en establecimientos comerciales.

Jorge Luis Juárez Llanas, director de la dependencia, destacó que este tipo de formación es esencial para garantizar la seguridad tanto del personal operativo como de la población durante emergencias relacionadas con instalaciones eléctricas.

Durante el curso se abordaron temas sobre los tipos de transformadores, su funcionamiento y los riesgos asociados, además de revisar los protocolos que deben cumplir los establecimientos, como contar con bitácoras de mantenimiento, ubicaciones seguras y materiales adecuados.

El funcionario explicó que también se revisaron procedimientos de atención ante emergencias, incluyendo la desactivación de peligros, evacuación, uso correcto del equipo de protección personal y comunicación efectiva entre los cuerpos de auxilio.

Juárez Llanas recordó que la NOM-001-SEDE-2012 regula las instalaciones eléctricas en México y establece medidas de protección contra sobrecorriente, detección de fallas y conexión segura, garantizando el funcionamiento eficiente de los transformadores.

El director señaló que, tras la capacitación, se fortalecerán las inspecciones en establecimientos con transformadores y líneas eléctricas, con el objetivo de detectar posibles riesgos y aplicar medidas preventivas.

Finalmente, reconoció el respaldo del alcalde Román Alberto Cepeda González, quien ha impulsado la actualización continua del personal operativo y la verificación constante de las instalaciones eléctricas para proteger a la ciudadanía.

“El objetivo es que estos conocimientos adquiridos se traduzcan en una mayor protección para la población y los propios elementos en caso de incidentes relacionados con transformadores eléctricos”, concluyó Juárez Llanas.