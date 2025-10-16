Alcaldesa supervisa obra ‘Mejorando el agua’ en Frontera

Monclova
/ 16 octubre 2025
    Alcaldesa supervisa obra ‘Mejorando el agua’ en Frontera
    La visita formó parte del seguimiento constante que el Ayuntamiento realiza para garantizar la correcta ejecución de las obras municipales FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

El director de Obras Públicas explicó que los trabajos, en coordinación con Simas, corresponden a la primera de cuatro etapas de producción

FRONTERA, COAH.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, llevó a cabo una supervisión personal de los trabajos del programa “Mejorando el Agua”, acompañada por el director de Obras Públicas, Luis González, con el objetivo de constatar los avances en la rehabilitación de la red de agua potable en la colonia Elsa Hernández, al norte de Frontera, específicamente en la calle 14 de Mayo.

La visita formó parte del seguimiento constante que el Ayuntamiento realiza para garantizar la correcta ejecución de las obras municipales que impactan directamente en la calidad de vida de las familias fronterences.

TE PUEDE INTERESAR: Brigadas municipales embellecen parques, plazas y escuelas en Ramos Arizpe

Durante el recorrido, la presidenta municipal verificó el cambio de la línea general de conducción, que pasó de una tubería de dos pulgadas y media a cuatro pulgadas, con el propósito de mejorar la presión y el abasto del vital líquido.

Asimismo, se realizó la renovación de tomas domiciliarias, acción que permitirá brindar un servicio más eficiente y reducir fugas en la red.

El director de Obras Públicas explicó que los trabajos, en coordinación con Simas, corresponden a la primera de cuatro etapas que integran este importante proyecto municipal. En esta fase inicial se beneficiará a 39 familias y, al concluir las cuatro etapas, el total de beneficiarios alcanzará 137 hogares.

“La supervisión permite constatar que las labores se realizan conforme a la planeación y con materiales de calidad”, destacó Pérez Cantú.

La edil reiteró que el desarrollo de infraestructura básica en todos los sectores de Frontera es un compromiso, enfatizando que el programa “Mejorando el Agua” es 100 por ciento municipal, financiado con recursos propios y ejecutado por personal local.

La siguiente etapa iniciará la próxima semana, dando continuidad al mejoramiento integral del sistema hidráulico de la ciudad.

Temas


Agua
Infraestructura
Gobierno

Localizaciones


Frontera

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

