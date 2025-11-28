Torreón renueva dirección de Prevención Social para reforzar estrategia de seguridad
La administración municipal busca fortalecer la coordinación comunitaria y la cultura de la prevención
TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón designó a José Armando González Murillo como nuevo director de Prevención Social de la Violencia, con el objetivo de fortalecer la estrategia municipal en materia de seguridad, enfocada en la coordinación comunitaria y la proximidad social.
González Murillo releva a Blanca Álvarez en el cargo. El alcalde Román Alberto Cepeda destacó que la incorporación del ex presidente del Comité Municipal del PAN aportará una visión renovada a los programas que atienden problemáticas sociales relacionadas con la violencia y las conductas de riesgo.
La administración municipal reiteró su compromiso de fortalecer el tejido social mediante acciones directas en colonias, planteles educativos y organizaciones civiles, con el propósito de prevenir delitos desde la raíz y mejorar la convivencia comunitaria.