Torreón renueva dirección de Prevención Social para reforzar estrategia de seguridad

Torreón
/ 28 noviembre 2025
    Torreón renueva dirección de Prevención Social para reforzar estrategia de seguridad
    El alcalde Román Cepeda anunció el relevo en la estrategia de prevención comunitaria. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La administración municipal busca fortalecer la coordinación comunitaria y la cultura de la prevención

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón designó a José Armando González Murillo como nuevo director de Prevención Social de la Violencia, con el objetivo de fortalecer la estrategia municipal en materia de seguridad, enfocada en la coordinación comunitaria y la proximidad social.

González Murillo releva a Blanca Álvarez en el cargo. El alcalde Román Alberto Cepeda destacó que la incorporación del ex presidente del Comité Municipal del PAN aportará una visión renovada a los programas que atienden problemáticas sociales relacionadas con la violencia y las conductas de riesgo.

La administración municipal reiteró su compromiso de fortalecer el tejido social mediante acciones directas en colonias, planteles educativos y organizaciones civiles, con el propósito de prevenir delitos desde la raíz y mejorar la convivencia comunitaria.

Temas


Prevención
Seguridad

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

