Remodelan Comandancia de San Buenaventura para fortalecer la seguridad

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El proyecto de remodelación de la Dirección de Seguridad Pública registra avances significativos en infraestructura, equipamiento y adecuaciones orientadas a mejorar las condiciones laborales de los elementos policiacos y elevar la calidad en la atención a la ciudadanía.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que esta intervención responde al compromiso de ofrecer espacios dignos, funcionales y seguros para quienes trabajan diariamente por la tranquilidad de las familias sambonenses.

Durante un recorrido por las instalaciones, el edil informó que los trabajos incluyen la instalación de nuevos pisos, la renovación de la recepción y la modernización de la entrada principal, acciones que brindarán una imagen más eficiente y ordenada a la corporación.

La comandancia, encabezada por el director de Seguridad Pública, Christian Venegas, contará con tecnología de punta mediante un sistema actualizado de monitoreo de cámaras, áreas sanitarias rehabilitadas, oficinas renovadas y la integración del Ministerio Público dentro del mismo edificio.

Esto permitirá agilizar procedimientos, fortalecer la coordinación operativa y mejorar la atención a las denuncias.

Flores Rodríguez reafirmó que estas mejoras forman parte del compromiso municipal con el plan estatal de seguridad y el apoyo federal, buscando fortalecer la vigilancia preventiva a través de instalaciones adecuadas, modernas y mejor equipadas.