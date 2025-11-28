Remodelan Comandancia de San Buenaventura para fortalecer la seguridad

Monclova
/ 28 noviembre 2025
    Remodelan Comandancia de San Buenaventura para fortalecer la seguridad
    El alcalde Javier Flores Rodríguez supervisó los avances de la remodelación en la Comandancia. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La remodelación incluye nuevos pisos, recepción renovada y mejoras en la entrada principal

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El proyecto de remodelación de la Dirección de Seguridad Pública registra avances significativos en infraestructura, equipamiento y adecuaciones orientadas a mejorar las condiciones laborales de los elementos policiacos y elevar la calidad en la atención a la ciudadanía.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que esta intervención responde al compromiso de ofrecer espacios dignos, funcionales y seguros para quienes trabajan diariamente por la tranquilidad de las familias sambonenses.

Durante un recorrido por las instalaciones, el edil informó que los trabajos incluyen la instalación de nuevos pisos, la renovación de la recepción y la modernización de la entrada principal, acciones que brindarán una imagen más eficiente y ordenada a la corporación.

La comandancia, encabezada por el director de Seguridad Pública, Christian Venegas, contará con tecnología de punta mediante un sistema actualizado de monitoreo de cámaras, áreas sanitarias rehabilitadas, oficinas renovadas y la integración del Ministerio Público dentro del mismo edificio.

Esto permitirá agilizar procedimientos, fortalecer la coordinación operativa y mejorar la atención a las denuncias.

Flores Rodríguez reafirmó que estas mejoras forman parte del compromiso municipal con el plan estatal de seguridad y el apoyo federal, buscando fortalecer la vigilancia preventiva a través de instalaciones adecuadas, modernas y mejor equipadas.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

