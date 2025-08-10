Torreón: Repunte en la presa Lázaro Cárdenas alimenta la esperanza agrícola

Torreón
/ 10 agosto 2025
    Torreón: Repunte en la presa Lázaro Cárdenas alimenta la esperanza agrícola
    Vista panorámica de la presa Lázaro Cárdenas, que comienza a recuperar su nivel tras las recientes lluvias. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Las aportaciones de los ríos Ramos y Oro impulsan el nivel de almacenamiento, pese a que las lluvias han sido irregulares

TORREÓN, COAH.- El nivel de la presa Lázaro Cárdenas, conocida como El Palmito, continúa recibiendo aportaciones de los ríos Ramos y Oro, con un flujo aproximado de 12.7 metros cúbicos por segundo hacia el vaso principal, informaron fuentes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Estas aportaciones, sin embargo, tienden a la baja, ya que en las próximas 72 horas no se prevén precipitaciones en la cuenca alta del río Nazas. Por ahora, las lluvias permanecen lejanas, indicó la dependencia.

De acuerdo con el reporte hidrométrico de la Dirección General de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, este sábado 9 de agosto la presa cuenta con un almacenamiento máximo operativo de 742 millones de metros cúbicos, frente a su capacidad ordinaria máxima de 2 mil 900 millones.

La presa registra un repunte en su nivel de almacenamiento, lo que ha incrementado las entradas de agua, aun cuando restan dos meses para que concluya la temporada de lluvias en la Comarca Lagunera. Esto genera expectativas positivas de recuperación.

La temporada de lluvias en la región, que incluye a Torreón, suele presentarse entre mayo y octubre, con mayor probabilidad de precipitaciones en septiembre, históricamente el mes más lluvioso, aunque las precipitaciones suelen ser irregulares.

Por ello, los productores de la región mantienen la esperanza de que las presas alcancen niveles suficientes para garantizar los ciclos de riego agrícola, especialmente después de más de dos años de sequía.

