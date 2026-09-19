Torreón responde en tres minutos a incendio simulado durante el Segundo Simulacro Nacional 2026

Torreón, Coahuila.— A las 12:00 horas de este sábado, el área de urgencias del Hospital Ángeles de Torreón fue escenario de un simulacro de incendio como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, ejercicio realizado en el marco del Día Nacional de la Protección Civil. Durante la práctica fueron evacuadas de manera segura tres personas que se encontraban como pacientes, quienes fueron trasladadas para su reubicación en otro hospital cercano. En total, 97 personas del área de emergencias fueron movilizadas como parte del ejercicio.

Los cuerpos de auxilio arribaron en un tiempo de respuesta de tres minutos, mientras que el operativo completo tuvo una duración de siete minutos, desde la activación de la alarma hasta la conclusión de los protocolos de evacuación. En el simulacro participaron las brigadas internas del Hospital Ángeles, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Cruz Roja Mexicana, la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Policía Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La Dirección de Protección Civil y Bomberos destacó que este tipo de ejercicios permite capacitar a la población y fortalecer los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. Al concluir el simulacro se llevó a cabo una ceremonia cívica con honores a la Bandera y un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

En el acto estuvieron integrantes de la Comisión de Protección Civil del Ayuntamiento, personal de Protección Civil del Estado, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, mandos de la Policía Estatal y de Seguridad Pública Municipal, así como directivos y personal operativo del sector salud y de los cuerpos de rescate y bomberos.

Temas

Prevención Simulacros incendios

Localizaciones

Torreón

