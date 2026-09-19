Torreón responde en tres minutos a incendio simulado durante el Segundo Simulacro Nacional 2026

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    Torreón responde en tres minutos a incendio simulado durante el Segundo Simulacro Nacional 2026
    Personal de emergencia evacuó en camilla un maniquí como si fuera un paciente durante el simulacro de incendio en el Hospital Ángeles de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El ejercicio en el Hospital Ángeles movilizó a 97 personas del área de urgencias y permitió evaluar los protocolos de evacuación y atención de las corporaciones de emergencia

Torreón, Coahuila.— A las 12:00 horas de este sábado, el área de urgencias del Hospital Ángeles de Torreón fue escenario de un simulacro de incendio como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, ejercicio realizado en el marco del Día Nacional de la Protección Civil.

Durante la práctica fueron evacuadas de manera segura tres personas que se encontraban como pacientes, quienes fueron trasladadas para su reubicación en otro hospital cercano. En total, 97 personas del área de emergencias fueron movilizadas como parte del ejercicio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/simulacro-en-monclova-moviliza-a-corporaciones-y-evacua-hasta-600-personas-video-CH23601399

Los cuerpos de auxilio arribaron en un tiempo de respuesta de tres minutos, mientras que el operativo completo tuvo una duración de siete minutos, desde la activación de la alarma hasta la conclusión de los protocolos de evacuación.

En el simulacro participaron las brigadas internas del Hospital Ángeles, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Cruz Roja Mexicana, la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Policía Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

$!Personal del Hospital Ángeles participó en la aplicación de los protocolos de evacuación y atención durante el ejercicio preventivo.
Personal del Hospital Ángeles participó en la aplicación de los protocolos de evacuación y atención durante el ejercicio preventivo. SANDRA GÓMEZ

La Dirección de Protección Civil y Bomberos destacó que este tipo de ejercicios permite capacitar a la población y fortalecer los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.

Al concluir el simulacro se llevó a cabo una ceremonia cívica con honores a la Bandera y un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

$!Una persona es trasladada en silla de ruedas como parte del ejercicio de evacuación realizado en el área de urgencias del hospital.
Una persona es trasladada en silla de ruedas como parte del ejercicio de evacuación realizado en el área de urgencias del hospital. SANDRA GÓMEZ

En el acto estuvieron integrantes de la Comisión de Protección Civil del Ayuntamiento, personal de Protección Civil del Estado, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, mandos de la Policía Estatal y de Seguridad Pública Municipal, así como directivos y personal operativo del sector salud y de los cuerpos de rescate y bomberos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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