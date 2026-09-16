Torreón: Riquelme encabeza desfile de Independencia ante 20 mil asistentes

TORREÓN, COAH.- Alrededor de 20 mil ciudadanos se dieron cita este miércoles para presenciar el desfile cívico-militar con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, acto encabezado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien estuvo acompañado por el general de Brigada DEM Cristóbal Lozano Mosqueda, jefe de Estado Mayor de la XI Región Militar. La ceremonia en Torreón reunió a corporaciones de seguridad, fuerzas armadas, cuerpos de auxilio y organizaciones civiles, en un recorrido que comenzó en el cruce de la calle Ramón Corona y avenida Morelos, con la participación inicial de motociclistas de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

El contingente militar y policial estuvo integrado por cinco banderas, siete estandartes y mil 200 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la Policía Estatal de la Región Laguna, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Municipal de Torreón. Además, participaron representantes de la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y Bomberos, así como integrantes del Pentathlón Militarizado.

Riquelme Solís destacó la importancia de fortalecer la preparación y modernización de las corporaciones municipales, así como las acciones encaminadas a preservar la tranquilidad y el orden en Torreón. El desfile concluyó con la participación de más de 600 integrantes de La Ola, quienes recibieron el reconocimiento de los asistentes por las labores de limpieza urbana que realizan diariamente en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades reportaron saldo sin novedades al término del recorrido, luego del operativo especial implementado para la seguridad de participantes y asistentes, además de los cierres y acciones de control vial a cargo de Tránsito y Vialidad.