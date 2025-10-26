Torreón: Fortalecen colaboración para cuidar la Sierra y Cañón de Jimulco

Torreón
/ 26 octubre 2025
    Torreón: Fortalecen colaboración para cuidar la Sierra y Cañón de Jimulco
    Hubo una reunión interinstitucional para definir estrategias de protección ambiental en la Sierra y Cañón de Jimulco. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Dirección de Medio Ambiente coordina con Fundación Jimulco y dependencias municipales nuevas acciones de conservación

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la protección ambiental y el aprovechamiento responsable de la Reserva Ecológica Sierra y Cañón de Jimulco, la Dirección General de Medio Ambiente de Torreón encabezó una reunión de trabajo con la Fundación Jimulco y diversas dependencias municipales.

El titular de Medio Ambiente, Marcelo Sánchez Adame, explicó que el encuentro permitió establecer líneas de acción conjuntas en temas de vigilancia, control vehicular, prevención de incendios forestales y seguridad de los visitantes, además de reforzar la promoción turística sustentable del área.

$!Protección Civil, Seguridad Pública y Medio Ambiente refuerzan vigilancia en la reserva ecológica.
Protección Civil, Seguridad Pública y Medio Ambiente refuerzan vigilancia en la reserva ecológica. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Participaron representantes de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Vialidad, Turismo, el Instituto Municipal del Deporte, Protección Civil y Bomberos, así como la Fundación Jimulco, quienes acordaron mantener comunicación permanente para atender necesidades ambientales y de infraestructura.

Sánchez Adame destacó que la coordinación entre dependencias es clave para obtener mejores resultados, ya que cada instancia aporta conocimientos y recursos específicos que se traducen en una mayor efectividad en la conservación de la flora y fauna.

Estas acciones forman parte de los programas impulsados por la Administración Municipal que encabeza Román Cepeda, en su compromiso con la sostenibilidad y la preservación de los recursos naturales de Torreón.

Moisés Rodríguez

