Torreón: Fortalecen colaboración para cuidar la Sierra y Cañón de Jimulco

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la protección ambiental y el aprovechamiento responsable de la Reserva Ecológica Sierra y Cañón de Jimulco, la Dirección General de Medio Ambiente de Torreón encabezó una reunión de trabajo con la Fundación Jimulco y diversas dependencias municipales.

El titular de Medio Ambiente, Marcelo Sánchez Adame, explicó que el encuentro permitió establecer líneas de acción conjuntas en temas de vigilancia, control vehicular, prevención de incendios forestales y seguridad de los visitantes, además de reforzar la promoción turística sustentable del área.

