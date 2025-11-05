Torreón se alista para revalorizar su Patrimonio Cultural con la 4ta Edición del Festival del Sotol

TORREÓN, COAH.- El espíritu del desierto coahuilense volverá a tomar Puerto Noas con la celebración de la cuarta edición del Festival del Sotol el próximo domingo 16 de noviembre.

Este evento tiene como objetivo principal consolidar la identidad cultural del sotol, el único destilado de Coahuila con declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial.

En un encuentro con la prensa, autoridades de los ámbitos cultural, turístico y municipal, junto a los organizadores, detallaron un programa de actividades de un día completo, dedicado a promover este producto emblemático.

Verónica Soto Díaz, directora del Teleférico y Puerto Noas, subrayó la importancia del evento para la región: “El sotol, un producto que nos da identidad, que es de aquí de Torreón. Estamos muy contentos de que este sea el segundo año que nos dan la confianza aquí al Puerto Noas de ser partícipes de este gran evento”.

El festival no solo celebrará la bebida, sino también la planta de la que nace, la dasylirion. Rodolfo Haro Pámanes, presidente del Organismo Mexicano Certificador para la Preservación y Regulación de Calidad del Sotol, enfatizó que el sotol representa el esfuerzo y la lucha de los laguneros y destacó la singularidad de Coahuila al contar con este destilado con distinción de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Entre las novedades destacadas, se inaugurará un jardín botánico dedicado a la planta del sotol y otras especies exóticas, sirviendo como un legado educativo con placas informativas sobre su historia y origen.

Además, el programa incluye un atractivo concurso de mixología, demostrando la versatilidad de este destilado. Se espera la participación de cerca de 25 expositores de Coahuila, Chihuahua y Durango, sumando también stands de mezcaleros y tequileros.