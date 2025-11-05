Ciudad Frontera: Iron Cast supera baja producción y proyecta nuevas contrataciones

Monclova
/ 5 noviembre 2025
    La planta de Iron Cast en Frontera reporta un cierre de año estable y con buena demanda de producción. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Los pedidos industriales regresaron a niveles ‘muy buenos’, comparables con los del inicio de 2025, dijo el director general

FRONTERA, COAH.- La empresa Iron Cast, ubicada en Frontera, Coahuila, cierra el año con estabilidad operativa y perspectivas de crecimiento tras superar meses de baja actividad productiva.

El director general, Armando Garza Arizpe, informó que los pedidos de octubre alcanzaron niveles “muy buenos”, comparables con los registrados a inicios de 2025, lo que refleja una recuperación sostenida en la demanda de sus productos.

Pese al contexto económico reciente, la compañía mantuvo su plantilla y todas las prestaciones laborales, sin despidos masivos. Garza Arizpe precisó que las salidas representaron apenas un 2 por ciento de los cerca de 1,600 trabajadores y respondieron a causas normales, garantizando el cumplimiento total de los derechos laborales tanto de personal sindicalizado como de confianza.

$!Armando Garza Arizpe, director general de Iron Cast, destacó el compromiso laboral y las perspectivas de crecimiento.
Armando Garza Arizpe, director general de Iron Cast, destacó el compromiso laboral y las perspectivas de crecimiento. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Durante los periodos de menor carga de trabajo, Iron Cast promovió actividades de voluntariado y capacitación, como talleres de fundición en escuelas técnicas y universidades, con el propósito de fortalecer su vínculo con la comunidad y fomentar el aprendizaje práctico en el sector industrial.

La planta, dedicada a la fabricación de monoblocks y cabezas de motor para la industria diésel, mantiene una visión optimista. Su proyección para 2026 contempla mayor producción y nuevas contrataciones, e incluso la posibilidad de recurrir al Servicio Nacional del Empleo para reforzar su equipo a partir de enero.

Finalmente, el directivo aclaró que la empresa no se ve afectada por los aranceles al acero, ya que su proceso de fundición utiliza chatarra industrial local, dentro de un modelo sustentable que convierte residuos metálicos en productos de alto valor agregado.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

