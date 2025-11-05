Ciudad Frontera: Iron Cast supera baja producción y proyecta nuevas contrataciones

FRONTERA, COAH.- La empresa Iron Cast, ubicada en Frontera, Coahuila, cierra el año con estabilidad operativa y perspectivas de crecimiento tras superar meses de baja actividad productiva.

El director general, Armando Garza Arizpe, informó que los pedidos de octubre alcanzaron niveles “muy buenos”, comparables con los registrados a inicios de 2025, lo que refleja una recuperación sostenida en la demanda de sus productos.

Pese al contexto económico reciente, la compañía mantuvo su plantilla y todas las prestaciones laborales, sin despidos masivos. Garza Arizpe precisó que las salidas representaron apenas un 2 por ciento de los cerca de 1,600 trabajadores y respondieron a causas normales, garantizando el cumplimiento total de los derechos laborales tanto de personal sindicalizado como de confianza.