Torreón se prepara para la Navidad con 27 mil metros de luces

Torreón
/ 6 noviembre 2025
    Torreón se prepara para la Navidad con 27 mil metros de luces
    Las palmas y árboles de los camellones comienzan a iluminarse con espíritu navideño. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Este año, Torreón conservará parte de la iluminación del año pasado ante la buena respuesta ciudadana

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Servicios Públicos Municipales comenzó los preparativos para la temporada navideña con la instalación de series luminosas a lo largo del bulevar Independencia, desde la calle Ildefonso Fuentes hasta el periférico Raúl López Sánchez.

Fernando Villarreal Cuéllar, titular de la dependencia, informó que los trabajos consisten en colocar series de luz cálida en los troncos de árboles y palmas que adornan los camellones centrales.

$!Las “cascadas de luz” volverán a adornar la calzada Colón, uno de los puntos más fotografiados.
Las “cascadas de luz” volverán a adornar la calzada Colón, uno de los puntos más fotografiados. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Esta semana se instalarán alrededor de 120 series, y se prevé culminar los trabajos a finales de noviembre.

En total, serán 27 mil metros de iluminación los que llenarán de color las festividades decembrinas y el tradicional encendido del pino navideño en la Plaza Mayor, evento organizado por la Administración Municipal en conjunto con el Gobierno del Estado.

El funcionario agregó que en los próximos días la decoración se extenderá a la calzada Colón, donde se colocarán las “cascadas de luz”, así como al Paseo Morelos.

Además, se prevé instalar series decorativas en la avenida Juárez, el bulevar de la Nogalera y la Plaza Mayor.

Villarreal Cuéllar destacó que parte de la iluminación del año pasado se conservó debido a la buena aceptación ciudadana. Subrayó que estas acciones cumplen con la visión del alcalde, de ofrecer espacios dignos, fomentar el sano esparcimiento y promover la convivencia familiar durante las fiestas decembrinas.

Temas


Alumbrado Público
Navidad
obras públicas

Localizaciones


Torreón

