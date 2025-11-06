Torreón: refuerzan salud de adultos mayores con vacuna contra el neumococo

Torreón
/ 6 noviembre 2025
    Torreón: refuerzan salud de adultos mayores con vacuna contra el neumococo
    Personal de Salud Pública aplica la vacuna contra el neumococo a adultos mayores en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Dirección de Salud Pública Municipal aplica vacunas gratuitas contra el neumococo a mayores de 60 años

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de proteger la salud y el bienestar de las personas mayores de 60 años, la Dirección de Salud Pública Municipal inició una jornada de vacunación contra el neumococo, bacteria responsable de enfermedades graves como neumonía, meningitis, sepsis, sinusitis y otitis.

El titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, destacó que la vacunación es una herramienta clave para reducir el riesgo de contagios y complicaciones derivadas de este microorganismo, que se transmite principalmente a través de secreciones respiratorias al toser o estornudar.

La aplicación se realiza de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, en las instalaciones ubicadas en avenida Ocampo 1167, colonia Segundo de Cobián Centro. Las personas interesadas deben acudir con su cartilla de vacunación, a fin de mantener actualizado su esquema preventivo.

Riveroll Duarte invitó a la ciudadanía a aprovechar esta campaña gratuita, que forma parte de los programas de salud integral impulsados por el alcalde Román Alberto Cepeda González, enfocados en la atención prioritaria de los sectores más vulnerables.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 871 713 47 80 o consultar la página oficial de Facebook Salud Pública Municipal.

Temas


vacunas
Salud
programas sociales

Localizaciones


Torreón

