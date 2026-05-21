Torreón será sede del Fan Fest del Mundial 2026 en el Centro de Convenciones

TORREÓN, COAH.- Torreón se vestirá de ambiente mundialista. El Centro de Convenciones de la ciudad fue ratificado como sede oficial del Fan Fest para el Mundial 2026, un espacio diseñado para proyectar en vivo cada uno de los partidos del torneo, según lo anunció su director, Rodrigo González. El titular del recinto detalló que del 11 de junio al 19 de julio se desplegará una atractiva oferta de actividades tanto bajo techo como al aire libre, con el objetivo de que las familias de la Comarca Lagunera y los turistas vivan la emoción del futbol.

“Contamos con el aval de la FIFA y de la cadena televisiva que posee los derechos de transmisión en el país. Esta gestión, respaldada por el Gobierno de Coahuila, permitió asegurar las licencias para que Torreón y Saltillo emitan de forma legal todo el campeonato”, señaló. González especificó que se habilitará un salón con tecnología adecuada para la transmisión de los partidos, complementado por áreas de recreación y actividades deportivas en las zonas exteriores del inmueble. Asimismo, extendió una invitación a la comunidad para integrarse a esta celebración global y apoyar a las selecciones en un entorno familiar. “El deseo es que nuestra selección llegue lejos. La meta es que la afición disfrute la Copa del Mundo en Torreón con una producción que será espectacular”, expresó.

Más allá de la fiebre del futbol, el Centro de Convenciones reporta una agenda saturada para el resto del año, con espectáculos musicales, ferias comerciales, juntas corporativas y eventos deportivos. En la lista de eventos próximos destacan la Expo Belleza, diversas copas deportivas, las presentaciones de Romeo Santos y Prince Royce, así como convenciones del sector industrial. El funcionario apuntó que el inmueble registra alta ocupación en casi todos sus fines de semana, lo que reafirma su posición como uno de los principales recintos para grandes eventos en La Laguna.

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