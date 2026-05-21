Arranca la construcción de un nuevo Walmart Supercenter al oriente de Torreón

El proyecto se localiza en un terreno adyacente a la carretera Torreón-Matamoros, justo a la altura de la colonia División del Norte. En el sitio ya se observa movimiento de maquinaria pesada realizando tareas de excavación, nivelación y compactación del suelo.

TORREÓN, COAH.- Las labores de construcción para un nuevo Walmart Supercenter han comenzado formalmente en la zona oriente de Torreón , previendo que la sucursal abra sus puertas durante la segunda mitad del presente año.

Personal operativo en la zona confirmó que las labores actuales se concentran en la cimentación de la estructura, y proyectaron que la edificación de la tienda tomará entre cuatro y seis meses aproximadamente.

En las entradas del inmueble se encuentran visibles los permisos oficiales otorgados por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del Municipio de Torreón. Dichas licencias de demolición y construcción aparecen bajo la razón social de El Ganso Abarrotero, S.A. de C.V.

Cabe recordar que la cadena multinacional inauguró recientemente otra sucursal formato Supercenter cerca del fraccionamiento Senderos, una obra que requirió un capital mayor a los 250 millones de pesos y propició la creación de 129 puestos de trabajo directos.

Mediante esta inyección de capital, Walmart incrementará su cobertura en Torreón y consolidará su presencia en la región oriente, donde entrará en competencia directa con un establecimiento de Soriana situado a escasa distancia.

A este dinamismo comercial se añadirá la cadena HEB, la cual tiene planeada la apertura de una sucursal con su concepto Mi Tienda del Ahorro, misma que se ubicará sobre la prolongación de la avenida Juárez, a un costado de la Clínica 90 del IMSS.