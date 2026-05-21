Arranca la construcción de un nuevo Walmart Supercenter al oriente de Torreón

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    Arranca la construcción de un nuevo Walmart Supercenter al oriente de Torreón
    El proyecto se desarrolla sobre la carretera Torreón-Matamoros, a la altura de la colonia División del Norte, sector que en los próximos meses concentrará una importante actividad comercial. SANDRA GÓMEZ

Se estima su finalización en un periodo de cuatro a seis meses, intensificando la rivalidad comercial en dicho sector

TORREÓN, COAH.- Las labores de construcción para un nuevo Walmart Supercenter han comenzado formalmente en la zona oriente de Torreón, previendo que la sucursal abra sus puertas durante la segunda mitad del presente año.

El proyecto se localiza en un terreno adyacente a la carretera Torreón-Matamoros, justo a la altura de la colonia División del Norte. En el sitio ya se observa movimiento de maquinaria pesada realizando tareas de excavación, nivelación y compactación del suelo.

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Personal operativo en la zona confirmó que las labores actuales se concentran en la cimentación de la estructura, y proyectaron que la edificación de la tienda tomará entre cuatro y seis meses aproximadamente.

En las entradas del inmueble se encuentran visibles los permisos oficiales otorgados por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del Municipio de Torreón. Dichas licencias de demolición y construcción aparecen bajo la razón social de El Ganso Abarrotero, S.A. de C.V.

Cabe recordar que la cadena multinacional inauguró recientemente otra sucursal formato Supercenter cerca del fraccionamiento Senderos, una obra que requirió un capital mayor a los 250 millones de pesos y propició la creación de 129 puestos de trabajo directos.

Mediante esta inyección de capital, Walmart incrementará su cobertura en Torreón y consolidará su presencia en la región oriente, donde entrará en competencia directa con un establecimiento de Soriana situado a escasa distancia.

A este dinamismo comercial se añadirá la cadena HEB, la cual tiene planeada la apertura de una sucursal con su concepto Mi Tienda del Ahorro, misma que se ubicará sobre la prolongación de la avenida Juárez, a un costado de la Clínica 90 del IMSS.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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