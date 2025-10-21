Torreón: Sin lluvias, La Laguna podría perder el ciclo agrícola 2026

Torreón
/ 21 octubre 2025
    Torreón: Sin lluvias, La Laguna podría perder el ciclo agrícola 2026
    La falta de lluvias en la cuenca alta del Nazas agrava la crisis hídrica en La Laguna. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Las presas de la región Lagunera registran niveles por debajo del 50% de su capacidad, lo que pone en riesgo el próximo ciclo agrícola

TORREÓN, COAH.- La falta de lluvias en la cuenca alta del río Nazas y la escasa aportación de los fenómenos “Priscilla” y “Raymond” mantienen en riesgo el próximo ciclo agrícola en la Comarca Lagunera.

Con los bajos niveles de almacenamiento en las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, se prevé que no haya agua suficiente para un ciclo completo en 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan a Monclova y la Región Centro-Desierto, como las más seguras de Coahuila

El director general de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Juan Gabriel Riestra Beltrán, informó que con el volumen actual sólo podrían destinarse entre 600 y 650 millones de metros cúbicos para riego, lo que permitiría establecer alrededor de 30 mil hectáreas de cultivo, una cifra muy por debajo del promedio regional.

Actualmente, las presas del sistema cuentan con mil 537 millones de metros cúbicos, de los cuales mil 334 millones corresponden a la Lázaro Cárdenas —que se encuentra al 45.11 por ciento de su capacidad máxima operativa— y 203 millones a la Francisco Zarco, con un 65.66 por ciento del NAMO.

Estos niveles generan preocupación entre los agricultores, quienes dependen del agua almacenada para planear la siembra y sostener sus economías.

La situación podría traducirse en una reducción de la superficie cultivable, menor diversidad de productos y afectaciones en el empleo rural.

Riestra Beltrán precisó que el 29 de octubre se convocará al Comité Técnico de Aguas para definir los acuerdos del próximo ciclo. Sin embargo, no descartó un cambio favorable si se presentan lluvias extraordinarias en las próximas semanas.

“Con este volumen no alcanza para un ciclo agrícola completo, pero si nos cae un fenómeno extraordinario en octubre o noviembre, las decisiones podrían variar a favor de los productores”, subrayó el funcionario.

Temas


Presas
AGRICULTURA

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de una segunda detención ligada con el asesinato del líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Líderes criminales en Michoacán están ubicados desde hace tres años y siguen impunes
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

true

POLITICÓN: Acusa a empresas de hemodiálisis de estar presuntamente detrás de protestas contra el IMSS
Trabajadores de Coahuila afectados por la pérdida de empleos en el sector maquilador durante 2025.

Coahuila pierde más de 11 mil empleos en el sector maquilador, según el Inegi
Se indicó que los pisos que se encuentran arriba del inmueble se recuperarán y se dejarán como estaba antes, es decir, como una discoteca. FOTO:

Planean revivir discoteca del Hotel La Torre en Saltillo
El relanzamiento panista en Coahuila

El relanzamiento panista en Coahuila
true

Mientras la 4T avanza en la destrucción, el PAN voltea al pasado
true

T-MEC y aguas binacionales: ¿viene una situación imposible?