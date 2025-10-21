Torreón: Sin lluvias, La Laguna podría perder el ciclo agrícola 2026

TORREÓN, COAH.- La falta de lluvias en la cuenca alta del río Nazas y la escasa aportación de los fenómenos “Priscilla” y “Raymond” mantienen en riesgo el próximo ciclo agrícola en la Comarca Lagunera.

Con los bajos niveles de almacenamiento en las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, se prevé que no haya agua suficiente para un ciclo completo en 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan a Monclova y la Región Centro-Desierto, como las más seguras de Coahuila

El director general de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Juan Gabriel Riestra Beltrán, informó que con el volumen actual sólo podrían destinarse entre 600 y 650 millones de metros cúbicos para riego, lo que permitiría establecer alrededor de 30 mil hectáreas de cultivo, una cifra muy por debajo del promedio regional.

Actualmente, las presas del sistema cuentan con mil 537 millones de metros cúbicos, de los cuales mil 334 millones corresponden a la Lázaro Cárdenas —que se encuentra al 45.11 por ciento de su capacidad máxima operativa— y 203 millones a la Francisco Zarco, con un 65.66 por ciento del NAMO.

Estos niveles generan preocupación entre los agricultores, quienes dependen del agua almacenada para planear la siembra y sostener sus economías.

La situación podría traducirse en una reducción de la superficie cultivable, menor diversidad de productos y afectaciones en el empleo rural.

Riestra Beltrán precisó que el 29 de octubre se convocará al Comité Técnico de Aguas para definir los acuerdos del próximo ciclo. Sin embargo, no descartó un cambio favorable si se presentan lluvias extraordinarias en las próximas semanas.

“Con este volumen no alcanza para un ciclo agrícola completo, pero si nos cae un fenómeno extraordinario en octubre o noviembre, las decisiones podrían variar a favor de los productores”, subrayó el funcionario.