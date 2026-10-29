Torreón: Suman 96 motocicletas aseguradas en octubre; 16 en La Jabonera

TORREÓN, COAH.- El aseguramiento de 16 motocicletas y la detención de dos personas en el sector de La Jabonera forman parte de los operativos que la Policía Municipal mantiene en Torreón, donde durante octubre suman 96 unidades retiradas de circulación por distintas irregularidades. El despliegue en esa zona contó con la participación de elementos del Grupo de Reacción Torreón (GRT), agentes de Tránsito y Vialidad, y personal operativo de la corporación municipal.

La vigilancia en el sector se mantiene ante la difusión de videos en redes sociales y medios de comunicación en los que aparecen grupos de motociclistas realizando maniobras peligrosas y circulando a velocidades elevadas, lo que representa un riesgo para quienes transitan por el lugar. FALTAS DETECTADAS EN LOS OPERATIVOS De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), las intervenciones buscan prevenir accidentes y atender los reportes ciudadanos. Aunque las maniobras de riesgo han motivado una mayor presencia policial en algunos puntos, los aseguramientos del mes obedecen a diversas faltas detectadas durante las revisiones.

Entre ellas figuran conducir sin casco o licencia, circular sin placas y no contar con la documentación correspondiente. También se ha identificado a menores de edad que manejan estas unidades sin reunir los requisitos establecidos. En otros casos, los conductores no pudieron acreditar la legal posesión de las motocicletas, por lo que las autoridades realizaron los procedimientos correspondientes, sujetándose siempre a los reglamentos y protocolos aplicables.

La corporación señaló que los recorridos preventivos y puntos de revisión continuarán en distintos sectores de Torreón, con especial atención durante los fines de semana, cuando suelen registrarse mayores concentraciones de motociclistas. La intención es detectar oportunamente las irregularidades y reducir situaciones de peligro para conductores, peatones y vecinos. LLAMADO A PADRES Y MOTOCICLISTAS Como parte de estas acciones, la dependencia pidió a madres y padres de familia evitar que sus hijos menores de edad conduzcan motocicletas sin cumplir con las condiciones legales, al advertir sobre los riesgos asociados a la falta de experiencia en su manejo. A quienes utilizan este medio de transporte les recordó la obligación de portar casco, mantener en regla sus placas y documentos, atender los señalamientos viales y abstenerse de realizar maniobras que comprometan su seguridad o la de otras personas.

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