Torreón: Suman 96 motocicletas aseguradas en octubre; 16 en La Jabonera

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón: Suman 96 motocicletas aseguradas en octubre; 16 en La Jabonera
    Agentes de Tránsito y del Grupo de Reacción realizan la revisión de una motocicleta durante un operativo nocturno. SANDRA GÓMEZ

El despliegue en ese sector contó con el Grupo de Reacción, Tránsito y personal operativo; buscan frenar las maniobras de riesgo que se difunden en redes sociales

TORREÓN, COAH.- El aseguramiento de 16 motocicletas y la detención de dos personas en el sector de La Jabonera forman parte de los operativos que la Policía Municipal mantiene en Torreón, donde durante octubre suman 96 unidades retiradas de circulación por distintas irregularidades.

El despliegue en esa zona contó con la participación de elementos del Grupo de Reacción Torreón (GRT), agentes de Tránsito y Vialidad, y personal operativo de la corporación municipal.

Torreón: Riquelme recibirá a materialistas y piperos ; revisará adeudos y concesiones

La vigilancia en el sector se mantiene ante la difusión de videos en redes sociales y medios de comunicación en los que aparecen grupos de motociclistas realizando maniobras peligrosas y circulando a velocidades elevadas, lo que representa un riesgo para quienes transitan por el lugar.

FALTAS DETECTADAS EN LOS OPERATIVOS

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), las intervenciones buscan prevenir accidentes y atender los reportes ciudadanos. Aunque las maniobras de riesgo han motivado una mayor presencia policial en algunos puntos, los aseguramientos del mes obedecen a diversas faltas detectadas durante las revisiones.

$!El personal operativo verifica la documentación de las unidades y la legal posesión de los vehículos.
El personal operativo verifica la documentación de las unidades y la legal posesión de los vehículos. SANDRA GÓMEZ

Entre ellas figuran conducir sin casco o licencia, circular sin placas y no contar con la documentación correspondiente. También se ha identificado a menores de edad que manejan estas unidades sin reunir los requisitos establecidos.

En otros casos, los conductores no pudieron acreditar la legal posesión de las motocicletas, por lo que las autoridades realizaron los procedimientos correspondientes, sujetándose siempre a los reglamentos y protocolos aplicables.

$!Las 96 motocicletas aseguradas durante octubre permanecen resguardadas en el corralón municipal.
Las 96 motocicletas aseguradas durante octubre permanecen resguardadas en el corralón municipal. SANDRA GÓMEZ

La corporación señaló que los recorridos preventivos y puntos de revisión continuarán en distintos sectores de Torreón, con especial atención durante los fines de semana, cuando suelen registrarse mayores concentraciones de motociclistas. La intención es detectar oportunamente las irregularidades y reducir situaciones de peligro para conductores, peatones y vecinos.

LLAMADO A PADRES Y MOTOCICLISTAS

Como parte de estas acciones, la dependencia pidió a madres y padres de familia evitar que sus hijos menores de edad conduzcan motocicletas sin cumplir con las condiciones legales, al advertir sobre los riesgos asociados a la falta de experiencia en su manejo.

A quienes utilizan este medio de transporte les recordó la obligación de portar casco, mantener en regla sus placas y documentos, atender los señalamientos viales y abstenerse de realizar maniobras que comprometan su seguridad o la de otras personas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Motos
Policía
Seguridad

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Traidor a la patria

Traidor a la patria
true

POLITICÓN: Protesta del Tec Saltillo pone nerviosas a las autoridades de la UAdeC

true

Taddei y las sirenas: ¿atarse o naufragar?

El bloqueo estudiantil continúa sobre el bulevar Venustiano Carranza, mientras la institución busca alcanzar acuerdos con los manifestantes.

TecNM Saltillo entrega respuesta al pliego petitorio, pero sigue sin acuerdos para liberar V. Carranza

El viernes 30 de octubre se destinará a las actividades del Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases para los alumnos.

Megapuente escolar en Coahuila: estudiantes tendrán cuatro días de descanso
Con salida a las 7:45 horas en la colonia Libertad, la carrera ofrecerá premios de hasta 4 mil pesos y categorías infantiles.

Invitan a la Carrera Cristo Rey 5K y 8K en Saltillo; conoce cómo inscribirte
Cranes lift wrecked train carriages as rescuers search for victims following a collision between two trains in Urda, Spain, Thursday, Oct. 29, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Testigos relatan el dramático choque de trenes en España que mató al menos a 68 personas
El bloque de Netanyahu, que también incluye a Judaísmo Unido de la Torá (293.990, 5,59%), Otzma Yehudit (292.985, 5,58%), Shas (277.689, 5,28%) y Sionismo Religioso-Zehut (250.996, 4,78%), obtuvo 2.200.822 votos, o el 41,88%.

El bloque de Netanyahu mantiene la ventaja sobre la oposición en las elecciones israelíes mientras continúa el recuento de votos