Torreón: Riquelme recibirá a materialistas y piperos ; revisará adeudos y concesiones

Tras la manifestación de este jueves, el Presidente Municipal señaló que la revisión permitirá determinar cuáles peticiones tienen sustento y qué asuntos corresponde resolver al organismo operador, particularmente los relacionados con servicios prestados y pagos pendientes.

TORREÓN, COAH.- Los presuntos adeudos, las concesiones pendientes y la falta de oportunidades de trabajo que denunciaron materialistas y piperos frente al Simas Torreón serán revisados por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien anunció que este viernes recibirá a los inconformes para escuchar sus demandas.

En el caso de los adeudos, explicó que las áreas contable y operativa de la paramunicipal deberán comprobar los trabajos realizados y verificar que la documentación esté completa y en regla antes de proceder con los pagos.

“La realidad es que lo que está en regla ya se está, de alguna forma, ya se está cubriendo”, afirmó el Edil, al referirse a los compromisos del organismo con sus prestadores de servicios.

La reunión también incluirá los reclamos sobre la asignación de contratos y concesiones, además de las solicitudes de los sindicatos para que sus agremiados tengan participación en el acarreo de materiales destinados a las obras públicas del municipio.

Riquelme Solís señaló que algunas inconformidades podrían tener su origen en acuerdos y concesiones pendientes de administraciones anteriores. Sostuvo que su gobierno ha buscado atender esos asuntos, aunque cada solicitud debe analizarse para establecer si es viable.

Hasta ahora, dijo, no identifica acciones de la administración municipal encaminadas a perjudicar la actividad de los transportistas. Sin embargo, consideró necesario conocer directamente sus planteamientos antes de fijar una postura sobre los señalamientos expresados durante la protesta.

El Alcalde adelantó que, después del encuentro, dará a conocer cuáles demandas considera procedentes y cuáles no, con base en la documentación disponible y las condiciones de cada caso.