Torreón: ¿Tiene algo empeñado en el Monte de Piedad y le preocupa la huelga?, aquí le explicamos qué hacer

Torreón
/ 20 diciembre 2025
    Nacional Monte de Piedad refuerza canales de pago en Torreón y Gómez Palacio. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La institución permite pagos en línea, Oxxo y Banamex para evitar la pérdida de prendas empeñadas, solo tiene que pagar y esperar la reapertura

TORREÓN, COAH.- A más de dos meses del inicio de la huelga, el Nacional Monte de Piedad mantiene activos los servicios de liquidación y refrendo de prendas en las sucursales de Torreón y Gómez Palacio, con el objetivo de que las personas usuarias no pierdan sus artículos empeñados durante la suspensión de actividades presenciales.

La institución informó que quienes cuentan con una boleta vigente pueden realizar sus pagos para refrendar o liquidar a través de su página web oficial, la aplicación móvil, así como en sucursales de Banamex y tiendas Oxxo. Estos canales permiten mantener activos los contratos y evitar la pérdida de las prendas.

Asimismo, aclaró que los mensajes de texto que invitan a realizar pagos en Oxxo son auténticos. Al acudir a la tienda, el sistema muestra el monto total para recuperar la prenda; sin embargo, el cliente puede solicitar pagar únicamente el importe mínimo correspondiente al refrendo, con lo cual conserva la vigencia del empeño.

El Nacional Monte de Piedad recomendó guardar cuidadosamente el comprobante de pago y el contrato, ya que una vez concluida la huelga, las personas podrán acudir a la sucursal donde realizaron el trámite para recuperar sus pertenencias.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales, donde se informará sobre la reapertura de sucursales y los procedimientos a seguir.

Antes del inicio de la huelga, la institución registraba un promedio de cinco mil empeños mensuales en la región Laguna, lo que da cuenta de la relevancia social de este servicio.

Temas


Pagos
Préstamos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

