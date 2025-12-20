Torreón: ¿Tiene algo empeñado en el Monte de Piedad y le preocupa la huelga?, aquí le explicamos qué hacer

TORREÓN, COAH.- A más de dos meses del inicio de la huelga, el Nacional Monte de Piedad mantiene activos los servicios de liquidación y refrendo de prendas en las sucursales de Torreón y Gómez Palacio, con el objetivo de que las personas usuarias no pierdan sus artículos empeñados durante la suspensión de actividades presenciales.

La institución informó que quienes cuentan con una boleta vigente pueden realizar sus pagos para refrendar o liquidar a través de su página web oficial, la aplicación móvil, así como en sucursales de Banamex y tiendas Oxxo. Estos canales permiten mantener activos los contratos y evitar la pérdida de las prendas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Se quedan sin ‘cuetes’! Aseguran más de 20 toneladas de pirotecnia en Castaños

Asimismo, aclaró que los mensajes de texto que invitan a realizar pagos en Oxxo son auténticos. Al acudir a la tienda, el sistema muestra el monto total para recuperar la prenda; sin embargo, el cliente puede solicitar pagar únicamente el importe mínimo correspondiente al refrendo, con lo cual conserva la vigencia del empeño.

El Nacional Monte de Piedad recomendó guardar cuidadosamente el comprobante de pago y el contrato, ya que una vez concluida la huelga, las personas podrán acudir a la sucursal donde realizaron el trámite para recuperar sus pertenencias.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales, donde se informará sobre la reapertura de sucursales y los procedimientos a seguir.

Antes del inicio de la huelga, la institución registraba un promedio de cinco mil empeños mensuales en la región Laguna, lo que da cuenta de la relevancia social de este servicio.