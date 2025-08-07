Torreón: Unidad Canina (K9) aseguró paquete con sustancias controladas en la central camionera

TORREÓN, COAH.- La Unidad Canina (K9) del Mando Coordinado Policial municipal aseguró un paquete que contenía medicamentos controlados, presuntamente transportados de manera irregular, en el interior de una empresa de paquetería ubicada dentro de la central de autobuses de Torreón.

Los hechos ocurrieron este miércoles alrededor de las 14:43 horas, cuando oficiales del K9 realizaban un recorrido de inspección preventiva en las instalaciones de la empresa, localizada en Avenida Juárez #4700, colonia Nueva California.

Al llegar al sitio, fueron recibidos por la encargada de la paquetería, quien acompañó al personal en todo momento durante la revisión de equipaje, entradas, salidas y área de almacén.

Durante el procedimiento, el oficial guía condujo a la agente canina “Noa”, quien mostró señales de alerta al olfatear una caja de cartón con diseño navideño en colores rojo y blanco, procedente del municipio de Cuencamé, Durango, y con destino a la ciudad de Torreón.

Al inspeccionar el interior del paquete, se encontró una envoltura de plástico tipo emplaye transparente que ocultaba lo siguiente:

- 25 carteras con 12 cápsulas cada una de Itravil Clobenzorex 30 mg

- 24 carteras con 10 cápsulas cada una de Asenlix Clobenzorex 30 mg

- 200 carteras con 15 tabletas cada una de Metilfenidato 10 mg

En total, el paquete contenía aproximadamente 3,000 cápsulas con un valor estimado de $99,000.00 pesos mexicanos.

Debido a la naturaleza de los medicamentos asegurados, y ante la presunción de un posible delito en materia de salud, el paquete fue puesto a disposición del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (MP COE), a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

Esta es una de las estrategias que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, a través de su Unidad Canina, activan dispositivos de control para el combate al tráfico ilegal de sustancias reguladas.