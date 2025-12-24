Coahuila: Crecen 16% investigaciones por huachicol, al mes se denuncian 23 casos

/ 24 diciembre 2025
    Coahuila: Crecen 16% investigaciones por huachicol, al mes se denuncian 23 casos
    Autoridades federales reportaron a mediados de este año dos de los golpes más fuertes en materia de combate al huachicol en Coahuila. Foto: Especial

En 2025, este tipo de indagatorias mantienen un ritmo récord en la entidad, de acuerdo con cifras oficiales

El informe de incidencia delictiva del fuero federal reveló que, casi al cierre de 2025, en Coahuila aumentaron 16 por ciento las investigaciones por delitos relacionados con hidrocarburos en comparación con el año pasado.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y noviembre de este año fueron iniciadas un total de 260 carpetas de investigación por este tipo de delitos en la entidad, con lo cual se promedian 23.63 indagatorias al mes.

Todas estas indagatorias corresponden a las que, en su origen, reporta haber iniciado la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Coahuila.

En comparación con el mismo periodo de 2024, la cifra representa un incremento del 16 por ciento, ya que hasta noviembre del año pasado la FGR había informado sobre 223 investigaciones, es decir, 20.27 al mes.

$!Este 2025 se perfila para romper récord en denuncias registradas ante el SESNSP.
Este 2025 se perfila para romper récord en denuncias registradas ante el SESNSP. Foto: Especial

Según la propia Fiscalía General de la República, esta incidencia delictiva está relacionada con actividades como el robo de hidrocarburos —principalmente gasolina y diésel—, así como con el hallazgo de tomas clandestinas que sustraen producto de los ductos de Petróleos Mexicanos.

Además, existen investigaciones por modalidades de traslado irregular de hidrocarburos y por resguardo indebido, incluyendo establecimientos formales.

Aunque aún no concluyen los registros de todo 2025, este sería el año con mayor número de investigaciones por estos delitos desde 2019, cuando el Gobierno Federal puso en marcha la estrategia para combatir este ilícito y comenzó la publicación abierta de estas indagatorias.

En el mismo periodo, 2023 registró 252 carpetas de investigación en Coahuila por estos delitos; en 2022 fueron 119; en 2021, 121; en 2020, 116; y en 2019, un total de 84.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

