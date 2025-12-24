Coahuila: Crecen 16% investigaciones por huachicol, al mes se denuncian 23 casos

El informe de incidencia delictiva del fuero federal reveló que, casi al cierre de 2025, en Coahuila aumentaron 16 por ciento las investigaciones por delitos relacionados con hidrocarburos en comparación con el año pasado.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y noviembre de este año fueron iniciadas un total de 260 carpetas de investigación por este tipo de delitos en la entidad, con lo cual se promedian 23.63 indagatorias al mes.

Todas estas indagatorias corresponden a las que, en su origen, reporta haber iniciado la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Coahuila.

En comparación con el mismo periodo de 2024, la cifra representa un incremento del 16 por ciento, ya que hasta noviembre del año pasado la FGR había informado sobre 223 investigaciones, es decir, 20.27 al mes.