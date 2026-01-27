Torreón va contra el maltrato animal, alistan multas y capacitación

Torreón
/ 27 enero 2026
    Torreón va contra el maltrato animal, alistan multas y capacitación
    Inspectores municipales recibirán capacitación para detectar y sancionar casos de maltrato animal. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El Ayuntamiento aplicará sanciones a dueños irresponsables tras capacitar a inspectores municipales esta semana

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de combatir el abandono y la omisión de cuidados hacia los animales, el Ayuntamiento de Torreón y la Defensoría Animalista Laguna acordaron poner en marcha un esquema de sanciones económicas contra dueños irresponsables, el cual comenzará a aplicarse en las próximas semanas.

Como parte de este plan, el miércoles 28 de enero inspectores municipales recibirán capacitación especializada para identificar y atender casos de maltrato animal, así como para aplicar las sanciones correspondientes conforme a la normatividad vigente.

Las autoridades municipales subrayaron que el problema de los perros en situación de calle no obedece a una sobrepoblación, sino a la falta de responsabilidad ciudadana, principalmente por el abandono y la negligencia en los cuidados básicos.

Aunque el enfoque inicial será preventivo y de orientación a la ciudadanía, se informó que los casos graves, como desnutrición severa, heridas visibles o riesgo inminente para la vida del animal, derivarán en acciones legales inmediatas, además del resguardo del ejemplar para su protección.

En este operativo participarán de manera coordinada las direcciones de Inspección y Verificación, Salud Municipal y Control Canino, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la ley en todos los sectores de la ciudad y fortalecer una cultura de respeto y bienestar animal.

