Muere mujer presuntamente a manos de su hijo en San Pedro; lo detienen

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 27 enero 2026
    Muere mujer presuntamente a manos de su hijo en San Pedro; lo detienen
    La zona fue acordonada mientras agentes realizaban las diligencias correspondientes. FOTO: SANDRA GÓMEZ

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer la muerte de la mujer y determinar la responsabilidad del detenido

SAN PEDRO, COAH.- La Fiscalía General del Estado inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio tras el reporte del fallecimiento de una mujer al interior de un domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de San Pedro, Coahuila, quien presuntamente fue privada de la vida por su propio hijo.

El aviso fue recibido a través del sistema de emergencias 911 a las 09:41 horas, en un domicilio localizado en el cruce de la calle 16 de Septiembre y la avenida San Luis. De acuerdo con el registro de la llamada, un hombre solicitó inicialmente el envío de una ambulancia sin precisar lo ocurrido; posteriormente indicó que una persona había sido asesinada, sin aportar mayores datos, y colgó la comunicación.

TE PUEDE INTERESAR: Explosión por gas deja dos lesionados en el centro de Torreón

Al arribar al sitio, corporaciones de seguridad confirmaron el fallecimiento de una mujer, quien fue identificada como Julieta Collazo. En el lugar, los agentes hicieron contacto con un familiar de la víctima, quien manifestó que al llegar al domicilio la encontró tendida en el suelo y sin signos vitales, motivo por el cual solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

El familiar señaló además que, momentos antes, la mujer habría sostenido una discusión con uno de sus hijos, a quien identificó como el probable responsable de los hechos.

Derivado de lo anterior, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Estatal, implementaron un operativo de búsqueda y detuvieron a un hombre del sexo masculino como probable responsable, a quien se le omitieron sus generales por motivos de la investigación. La detención se realizó en el mismo sector, minutos después del reporte.

De acuerdo con la primera línea de investigación, el detenido sería el hijo de la víctima y quien presuntamente la privó de la vida. El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que continúa con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades informaron que la carpeta de investigación fue abierta bajo el protocolo de feminicidio; no obstante, el delito podría ser reclasificado como matricidio conforme avancen las investigaciones y se integren los elementos de prueba necesarios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Feminicidios Coahuila

Localizaciones


SAN PEDRO

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un embudo para la renovación

Un embudo para la renovación
true

El sentimiento de los timados
true

POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?
Autoridades solicitan el apoyo ciudadano para aportar información que ayude a su localización.

Más de tres meses sin rastro de Edgar Reyna Luna en Saltillo
General Motors tiene una participación de 17.2 por ciento en el mercado interno de Estados Unidos, reportó para 2025.

Ganancias netas de GM Global caen 53.37% en 2025; ventas totales crecen en Norteamérica

José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado en la historia de Saraperos de Saltillo, falleció este martes a los 76 años.

Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo
true

El gobierno de Trump miente con descaro. El Congreso debe actuar
Los reproductores de música digitales y las cámaras se han remplazado en gran medida por teléfonos inteligentes.

Qué hacer con ese cajón lleno de aparatos viejos