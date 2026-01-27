Muere mujer presuntamente a manos de su hijo en San Pedro; lo detienen

SAN PEDRO, COAH.- La Fiscalía General del Estado inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio tras el reporte del fallecimiento de una mujer al interior de un domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de San Pedro, Coahuila, quien presuntamente fue privada de la vida por su propio hijo.

El aviso fue recibido a través del sistema de emergencias 911 a las 09:41 horas, en un domicilio localizado en el cruce de la calle 16 de Septiembre y la avenida San Luis. De acuerdo con el registro de la llamada, un hombre solicitó inicialmente el envío de una ambulancia sin precisar lo ocurrido; posteriormente indicó que una persona había sido asesinada, sin aportar mayores datos, y colgó la comunicación.

Al arribar al sitio, corporaciones de seguridad confirmaron el fallecimiento de una mujer, quien fue identificada como Julieta Collazo. En el lugar, los agentes hicieron contacto con un familiar de la víctima, quien manifestó que al llegar al domicilio la encontró tendida en el suelo y sin signos vitales, motivo por el cual solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

El familiar señaló además que, momentos antes, la mujer habría sostenido una discusión con uno de sus hijos, a quien identificó como el probable responsable de los hechos.

Derivado de lo anterior, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Estatal, implementaron un operativo de búsqueda y detuvieron a un hombre del sexo masculino como probable responsable, a quien se le omitieron sus generales por motivos de la investigación. La detención se realizó en el mismo sector, minutos después del reporte.

De acuerdo con la primera línea de investigación, el detenido sería el hijo de la víctima y quien presuntamente la privó de la vida. El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que continúa con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades informaron que la carpeta de investigación fue abierta bajo el protocolo de feminicidio; no obstante, el delito podría ser reclasificado como matricidio conforme avancen las investigaciones y se integren los elementos de prueba necesarios.