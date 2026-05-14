Torreón: video de mujer bañando a niña en dispensador de agua desata debate por crisis hídrica

El video, compartido inicialmente en TikTok, muestra a una mujer utilizando un dispensador de agua purificada para limpiar a una menor frente al establecimiento, situación que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios entre usuarios de la Comarca Lagunera.

TORREÓN, COAH.- Una escena grabada en calles de Torreón desató una intensa discusión en redes sociales y volvió a evidenciar las dificultades que enfrentan decenas de familias ante la falta de agua en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con versiones difundidas por habitantes del sector Valle Oriente, colonia donde presuntamente ocurrieron los hechos, el suministro de agua en viviendas de la zona ha sido irregular durante varias semanas, obligando a vecinos a buscar alternativas para cubrir necesidades básicas.

La grabación provocó reacciones contrastantes. Algunos usuarios consideraron que el hecho refleja el nivel de desesperación al que han llegado familias afectadas por el desabasto, mientras que otros señalaron posibles riesgos sanitarios al utilizar instalaciones destinadas exclusivamente para llenar garrafones de consumo humano.

En las imágenes se aprecia cómo el agua del despachador es utilizada directamente para asear a la menor, situación que encendió alertas entre consumidores frecuentes de este tipo de máquinas, quienes advirtieron sobre posibles contaminaciones en las boquillas y sistemas de salida.

Cabe mencionar que estos equipos requieren medidas estrictas de higiene y mantenimiento, debido a que cualquier contacto indebido puede favorecer la presencia de bacterias o microorganismos que afecten la calidad del agua.

La viralización del caso también reavivó las críticas hacia los problemas de suministro que persisten en sectores de Torreón, donde vecinos han denunciado cortes constantes y baja presión en medio del incremento de temperaturas registrado en la región.