Torreón y Francia unen a jóvenes en proyecto por la igualdad de género

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 26 enero 2026
    Torreón y Francia unen a jóvenes en proyecto por la igualdad de género
    El proyecto convoca a jóvenes de entre 13 y 18 años comprometidos con los derechos humanos. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

Lanzan iniciativa internacional que promueve la equidad y el diálogo intercultural a través de contenidos audiovisuales creados por adolescentes

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fomentar la igualdad de género desde una perspectiva juvenil e intercultural, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y el Instituto Municipal de Planeación (Implan) de Torreón anunciaron el lanzamiento del proyecto internacional “Jóvenes por la re-educación parité”, en colaboración con la Casa de la Mujer y la Casa de la Juventud de Beauregard, en Nancy, Francia.

La iniciativa busca generar contenidos audiovisuales y cápsulas informativas elaboradas por jóvenes, orientadas a visibilizar la importancia de la equidad de género, fortalecer el diálogo entre culturas y promover una participación activa de las nuevas generaciones en la construcción de sociedades más justas e inclusivas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Pide Inedec recursos a Conade para rehabilitar canchas de Parque V. Carranza, La Maquinita, entre otras

Amira Darwich García, titular del IMM, informó que el proyecto contempla una convocatoria dirigida a adolescentes de entre 13 y 18 años, estudiantes comprometidos con los derechos humanos, interesados en aportar ideas y perspectivas multiculturales para el desarrollo de los materiales.

“Buscamos jóvenes que quieran ser agentes de transformación social, aportando su visión juvenil en este intercambio con Francia”, señaló la funcionaria, al destacar la creatividad y el compromiso social de la juventud torreonense.

El proyecto forma parte de la agenda de la administración municipal que encabeza el alcalde Román Cepeda, la cual impulsa la cooperación internacional como una herramienta estratégica para generar cambios sociales positivos y fortalecer políticas públicas con enfoque de igualdad.

Las personas interesadas en obtener más información o sumarse a la iniciativa pueden comunicarse a través de las redes sociales del Instituto Municipal de la Mujer de Torreón o al teléfono 871 500 7419.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Igualdad De Género
Mujeres

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
De primera necesidad

De primera necesidad
true

Sancho, para servir a usted

true

POLITICÓN: Cuenta regresiva para que partidos registren coaliciones en Coahuila
La Fiscalía de Personas Desaparecidas mantiene activa la búsqueda de la adolescente vista por última vez en Saltillo.

Intensifican búsqueda de menor de 16 años reportada como desaparecida en Saltillo
Agentes federales intentan dispersar a manifestantes cerca de un hotel el 25 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota.

Siguen las protestas contra agentes de ICE en Minneapolis
Mario Meza, Luis Carlos Martínez y Christian Morales participaron como invitados en la LMP con Charros de Jalisco.

Saraperos, protagonistas en la final Charros vs Tomateros de la LMP
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en su oficina en Copenhague. La defensa elaborada de Frederiksen ayudó a impedir que Trump consiguiera algo que realmente quería.

Mette Frederiksen, la mujer que se interpone entre Donald Trump y Groenlandia
true

El terror de Estado llegó a Estados Unidos