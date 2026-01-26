Torreón y Francia unen a jóvenes en proyecto por la igualdad de género

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fomentar la igualdad de género desde una perspectiva juvenil e intercultural, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y el Instituto Municipal de Planeación (Implan) de Torreón anunciaron el lanzamiento del proyecto internacional “Jóvenes por la re-educación parité”, en colaboración con la Casa de la Mujer y la Casa de la Juventud de Beauregard, en Nancy, Francia.

La iniciativa busca generar contenidos audiovisuales y cápsulas informativas elaboradas por jóvenes, orientadas a visibilizar la importancia de la equidad de género, fortalecer el diálogo entre culturas y promover una participación activa de las nuevas generaciones en la construcción de sociedades más justas e inclusivas.

Amira Darwich García, titular del IMM, informó que el proyecto contempla una convocatoria dirigida a adolescentes de entre 13 y 18 años, estudiantes comprometidos con los derechos humanos, interesados en aportar ideas y perspectivas multiculturales para el desarrollo de los materiales.

“Buscamos jóvenes que quieran ser agentes de transformación social, aportando su visión juvenil en este intercambio con Francia”, señaló la funcionaria, al destacar la creatividad y el compromiso social de la juventud torreonense.

El proyecto forma parte de la agenda de la administración municipal que encabeza el alcalde Román Cepeda, la cual impulsa la cooperación internacional como una herramienta estratégica para generar cambios sociales positivos y fortalecer políticas públicas con enfoque de igualdad.

Las personas interesadas en obtener más información o sumarse a la iniciativa pueden comunicarse a través de las redes sociales del Instituto Municipal de la Mujer de Torreón o al teléfono 871 500 7419.