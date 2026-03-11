Tragedia en Torreón: Muere menor tras accidente doméstico; Fiscalía descarta violencia

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 11 marzo 2026
    Tragedia en Torreón: Muere menor tras accidente doméstico; Fiscalía descarta violencia
    Carlos Rangel Gámez, titular de la Delegación Laguna I de la Fiscalía de Coahuila. SANDRA GÓMEZ

La necropsia y las diligencias científicas confirmaron que se trató de un infortunado accidente

TORREÓN, COAH.- Un menor de 18 meses falleció por ahogamiento tras caer de forma accidental en un contenedor de agua en su domicilio, ubicado en la colonia Cerro de la Cruz.

El incidente ocurrió durante la madrugada del pasado lunes, cuando el infante despertó y se desplazó por la vivienda sin que sus cuidadores lo notaran.

TE PUEDE INTERESAR: Se manifiestan a las afueras del Poder Judicial para exigir que no se revoque sentencia de la SCJN

Al ser localizado en el baño, el menor fue llevado de urgencia a la Cruz Roja, donde el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Carlos Rangel Gámez, titular de la Delegación Laguna I de la Fiscalía de Coahuila, ratificó que la necropsia y las diligencias científicas confirmaron que se trató de un infortunado accidente.

“Las pruebas descartan huellas de violencia y coinciden con los testimonios recabados”, precisó el funcionario.. Concluyó haciendo un llamado a extremar precauciones en el hogar, señalando que la mayoría de los percances que involucran a infantes ocurren en el entorno familiar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Muertes
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los trabajos buscan mejorar la movilidad en corredores industriales por donde circula transporte de carga y personal.

Saltillo invertirá 140 millones de pesos en pavimentación y bacheo durante 2026
El legislador señaló que el nuevo esquema de curules propuesto por la reforma electoral, favorecería al partido gobernante y alteraría la representación popular en el Congreso.

Arremete Rubén Moreira, diputado por Coahuila, contra la reforma electoral; advierte intento de instaurar ‘partido único’
En el encuentro se analizaron estrategias para facilitar la transición de los estudiantes hacia la universidad.

Coahuila: UTRCC fortalece vinculación con preparatorias para impulsar acceso de jóvenes a la universidad
Adoptar hábitos saludables como ejercicio, alimentación equilibrada y revisiones médicas periódicas ayuda a reducir el riesgo cardiovascular.

Coahuila: alertan sobre infartos en mujeres y la importancia de reconocer síntomas a tiempo

El Centro Histórico de Saltillo se ha convertido en el lugar de reunión de saltillenses y turistas.

Saltillo espera más de 150 mil visitantes y una ocupación hotelera del 80% en Semana Santa
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T
Cosechando en Palenque

Cosechando en Palenque
true

Bobby y Pedro Haces, en el Mundial de Beisbol