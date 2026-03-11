Tragedia en Torreón: Muere menor tras accidente doméstico; Fiscalía descarta violencia

TORREÓN, COAH.- Un menor de 18 meses falleció por ahogamiento tras caer de forma accidental en un contenedor de agua en su domicilio, ubicado en la colonia Cerro de la Cruz.

El incidente ocurrió durante la madrugada del pasado lunes, cuando el infante despertó y se desplazó por la vivienda sin que sus cuidadores lo notaran.

Al ser localizado en el baño, el menor fue llevado de urgencia a la Cruz Roja, donde el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Carlos Rangel Gámez, titular de la Delegación Laguna I de la Fiscalía de Coahuila, ratificó que la necropsia y las diligencias científicas confirmaron que se trató de un infortunado accidente.

“Las pruebas descartan huellas de violencia y coinciden con los testimonios recabados”, precisó el funcionario.. Concluyó haciendo un llamado a extremar precauciones en el hogar, señalando que la mayoría de los percances que involucran a infantes ocurren en el entorno familiar.